Eurovision Junior 2023 : Zoé Clauzure représentera la France le 26 novembre 2023 à Nice - Vidéo

Demi-Finaliste en 2020 de "The Voice Kids" dans l'équipe de Soprano, Zoé Clauzure représentera la France lors de la 21ème édition de l'Eurovision Junior qui se déroulera à Nice dimanche 26 novembre 2023 et qui sera diffusée à partir de 16:00 sur France 2.

C’est le mythique hôtel Negresco à Nice qui accueillera cet événement, l'occasion pour les téléspectateurs de faire la connaissance des représentants des seize pays en lice.

Les animateurs de la cérémonie de l'Eurovision Junior

Olivier Minne, Laury Thilleman animeront la cérémonie. Tous deux ont des liens étroits avec l'Eurovision et partageront leur passion pour le concours avec les téléspectateurs européens. Olivier a été commentateur du concours adulte il y a quelques années et animateur du concours junior en 2021, Laury anime de nombreuses émissions musicales des chaînes France Télévisions.

La cérémonie sera coanimée par Carla Lazzari, représentante française de 2019 avec « Bim Bam Toi », et Manon Théodet, visage bien connu des fidèles de Okoo-Koo. Elle sera animée par la journaliste Laura Tenoudji ainsi que l'ambassadrice digitale Ophénya, suivie par plus de 6,5 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux. Les anciens représentants seront accompagnés au piano par Van Toan (6 millions d'abonnés sur TikTok).

C'est le duo choc, Stéphane Bern et Carla Lazarri, que nous aurons la chance d'avoir pour nous faire vivre le spectacle en France. Une équipe de rêve pour faire de ce grand événement un moment mémorable.

La scénographie

La scénographie de cette année est profondément liée au thème « Heroes ». La composition scénique reprend les éléments visuels caractéristiques des héros que nous connaissons tous à travers les frontières. La forme triangulaire du plateau que nous retrouvons dans les logos des super-héros les plus connus ou encore les ailes qui entourent et surplombent la scène sont un véritable clin d’œil aux figures héroïques de la culture populaire. L’harmonie du stage design reste ancrée dans la continuité de notre artwork avec l’explosion de couleurs pigmentées qui rappelle les color runs.

Miguel Hernando, stage designer, a imaginé le plateau en gardant comme fil conducteur le thème, très important, « Heroes » et l’idée que nous voulions donner dès le premier regard une impression de grandiose. Les 400 mètres carrés d’écrans permettent également de donner à ce décor l’originalité et l’authenticité nécessaires pour permettre à nos héros de demain de performer en leur offrant le pouvoir de porter leurs messages en grand et au monde entier. Le public dans la salle et devant leur télévision sera donc en totale immersion dans chaque univers proposé par nos jeunes artistes qui montreront leurs grands pouvoirs !

Zoé Clauzure, candidate française 2023

13 ans à peine et un chemin déjà pailleté de succès, de challenges et aussi des rencontres avec des artistes accomplis.

Zoé Clauzure a ainsi chanté avec Amir qui l’a pris sous son aile pendant son show au Zénith de Caen l’hiver dernier. Avec Yseult, elle a improvisé un duo à Saint-Lô, en 2021. Elle a assuré la première partie de Lou à La Cigale. Enregistré plusieurs singles dont Dans les nuages. Quoi d’autre ? Camille Lellouche, Barbara Pravi ou Joyce Jonathan ont adoré ses covers au piano, un instrument que Zoé pratique depuis ses 6 ans. Laeticia Hallyday a applaudi sa version de Je te promets et la suit sur Instagram, Zoé a également participé à The Voice Kids saison 7 (2020) où elle a été demi-finaliste. C’est dire si le monde de la musique compte sur Zoé. Et pour cause.

L’adolescente de Montrouge, fan de Zaho de Sagazan, Lady Gaga, Billie Eillish, va défendre la France au Concours Eurovision de la chanson Junior 2023 avec Coeur, de la pop pleine de peps, où elle déploie l’étendue de son chant, tour à tour douceur et force ; son art de tenir la note; d’empoigner des paroles puissantes. Le texte est du sur-mesure puisque Zoé a soufflé des mots auxquels elle tenait - palpiter, accélérer, etc - et le thème. Coeur parle de harcèlement scolaire. C’est un peu la face solaire de Ma Place, une chanson sur le même sujet coécrite en 2020 par Zoé à propos du harcèlement subi durant son année de CM1. « Ma Place était une ballade dark pleine d’émotion contenue. Coeur est son contraire: un morceau positif, rempli d’espoir et de lumière. »

Cœur c’est la victoire en chantant. La victoire des sensibles contre « les jaloux », les harceleurs. « Que le monde entier nous voit exister », chante Zoé avec vigueur, incluant dans ce cri volontaire, les amis de sa communauté (Instagram, Tik Tok) qui lui ont adressé des témoignages poignants. « C’est une chanson qui incite à ne pas écouter ceux qui vous blessent mais les gens qui vous aiment. A écouter son coeur. » Du 100% Zoé qui a suivi sa voie depuis toujours. Bébé, elle chantonnait dans son berceau, sa maman l’appelait « mon petit merle. ». Quand, à 5 ans, on lui propose de choisir un sport qui lui plairait, Zoé répond: le chant. « A 6 ans, je suivais donc des cours de chant et de piano. A 8 ans, je voulais faire The Voice Kids. A 9 ans, j’étais sélectionnée dans l’émission avec le coach que je désirais: Soprano. »

« C’est comme çi, c’est comme ça », scande Zoé dans Cœur. Et sûrement pas autrement. Née pour chanter, Zoé a su très vite que le talent devait s’accompagner de travail et de détermination, elle n’en manque pas. « La musique est un moyen de m’exprimer en-dehors du langage, et je suis pas mal bavarde, mais cela ne me suffit pas. » Elle écrit paroles et accords sur un carnet, compose avec le logiciel Logic Pro, enregistre ses reprises jouées au piano pour les poster sur les réseaux sociaux (Plus de 30 000 abonnés Instagram). La scène l’aimante. « J’adore me produire en concert. Chanter en solo comme je l’ai fait à La Cigale en première partie de Lou, était compliqué, mais j’ai beaucoup répété, je me suis donné du mal et j’ai réussi à parler au public sans être impressionnée. L’expérience m’a beaucoup apporté. En fait, le trac me motive, l’adrénaline me porte. »

Le 26 novembre, à Nice, le cœur de la collégienne (en 4ème) cognera plus fort. « L’Eurovision Junior se déroule en France, je trouve cela rassurant de porter les couleurs bleu-blanc-rouge dans son propre pays, j’ai l’impression d’être entourée des miens. Et je suis contente de faire passer un message aussi fort sur le harcèlement scolaire devant 33 millions de spectateurs. » Amir lui a conseillé « de garder toujours le sourire. » Sourire, lumière, détermination, émotion… Zoé, l’atout cœur de l’Eurovision.