"La France a un incroyable talent" : épisode 4, les auditions, mardi 14 novembre 2023 sur M6 - Vidéo

Mardi 14 novembre 2023 à 21:10 sur M6, les auditions de la 18ème saison de "La France a un incroyable talent" continuent avec l’objectif de poursuivre à vous émerveiller, vous amuser, vous surprendre mais aussi vous émouvoir.

Golden buzzers, Platinium buzzer, 3 opportunités restent encore possibles pour s’assurer une place au moins jusqu’en demi-finale. Qui décrochera l’un des derniers précieux sésames ?

En attendant, la mission des candidats reste identique : décrocher un minimum de 3 « oui » pour espérer atteindre les quarts de finale.

Cette 18ème saison n’a pas fini de vous épater…

Voici 4 nouveaux prétendants au titre d’incroyable talent 2023 :

David Corriveau

Qui n’a pas déjà rêvé de voir Sugar Sammy, terreur de l’émission depuis 6 ans, dans la peau d’un candidat ? Et bien Joyeux Noël en avance : ce mardi 14 novembre le rêve va enfin devenir réalité ! Comment ? Grâce aux nombreux talents du canadien David Corriveau, chanteur, imitateur, comédien et à la magie… du Deep Fake. Pour cette 4ème soirée d’auditions, David - enfin Sugar Sammy - interprétera donc un merveilleux medley d’une artiste mondialement connue. Notre juge québécois saura-t-il rester impartial ou aura-t-il l’audace de s’envoyer lui-même en demifinale ? Affaire à suivre…

Cobalt

Auteur, compositeur et interprète, Cobalt cherchait une scène pour faire découvrir ses compositions personnelles. Quelle meilleure opportunité que le plateau de “La France a un Incroyable Talent” pour réaliser son rêve ? Le titre s’appelle “Trop tôt” et retrace une rupture difficile vécue il y a quelques années. Saura-t-il séduire le Jury pour ne pas quitter “trop tôt” la compétition ?

Le choeur spectacul’art

Grande première dans l’histoire de “La France a un Incroyable Talent” : Vincent, chef de choeur, va vous présenter sa chorale constituée majoritairement d’amateurs. Sur la scène, une cinquantaine de choristes vont interpréter le célèbre titre “Respire encore” de Clara Luciani… Mais ils vont vite être rejoints par d’autres choristes. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d’autres choristes... Le choeur Spectacul’Art va surprendre le jury avec une mise en scène jamais vue encore dans l’émission.

Cie Youcef Ouali

Ne vous fiez pas à son nom bien connu de “La France a un Incroyable Talent”. Youcef, 32 ans, est bien chorégraphe mais n’a aucun lien de parenté avec un certain Kamel… En revanche il est lié à un autre ancien de l’émission : Nathan, danseur en fauteuil roulant, qui avait ému le Jury lors de sa participation en saison 13. Demi-finaliste en 2018, Nathan vit aujourd’hui son rêve de danseur et revient dans le concours qui l’a révélé en compagnie de Youcef et de trois autres danseurs. Les retrouvailles se passeront-elles comme prévu ?