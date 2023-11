"Marié(e) à tout prix" : 40 jours pour trouver un mari, à partir du 4 décembre 2023 sur W9

À partir du 4 décembre 2023, retrouvrez du lundi au vendredi à 19:50 sur W9 "Marié(e) à tout prix", l'émission dans laquelle 6 femmes et 1 hommes ont 40 jours pour trouver un mari.

6 femmes et 1 homme, célibataires, tous déterminés à trouver l’amour et se marier, ont décidé de confier leur destin amoureux à la voix du cœur.

Ils s’apprêtent à vivre l’expérience la plus sincère et la plus intense de leur vie : préparer leur mariage, trouver un mari et lui dire OUI pour la vie... en seulement 40 jours !

Adixia, Soraya, Fiona, Emma, Delphine, Jennyfer et Gary, ont confié leur destin amoureux à la voix du cœur. Elle sera leur guide pendant 40 jours sur le chemin qui les mènera, peut-être, à la mairie au bras de leur futur mari !

Dès le début de l’expérience, la date du mariage est fixée : rendez-vous dans 40 jours… Il ne reste plus qu’à trouver le mari !

Pour y parvenir, la voix du cœur a soigneusement sélectionné, pour chaque futur(e) marié(e), plusieurs hommes tous célibataires.

Comme eux, "leurs matchs" désirent se marier et ils ont avec nos futur(e)s marié(e)s un taux de compatibilité très élevé.

Après avoir prévenu les membres de leur famille et les avoir invités au futur mariage, les 7 futur(e)s marié(e)s vont enchaîner les rendez-vous. Certains seront romantiques et d’autres, plus ou moins réussis… Il leur faudra bien choisir ceux à qui ils offriront un second rendez-vous, peut-être même un troisième… Ainsi, au fil des rencontres, la magie de l’amour pourra opérer et les coups de foudre vont se révéler.

Après le temps des rencontres viendra celui des choix, parfois difficiles à prendre. Les 7 futur(e)s marié(e)s pourront choisir d’apprendre à mieux connaitre certains, en invitant un ou plusieurs de leurs coups de cœur en week-end romantique en Europe.

La voix du cœur leur demandera ensuite de franchir la dernière étape avant le mariage : choisir leur futur mari et lui proposer de vivre ensemble pendant 10 jours avant la date du mariage. Une étape primordiale qui permettra à chaque futur(e) marié(e) d’en découvrir davantage sur son potentiel mari et sur leur capacité à partager ensemble une vie heureuse.

40 jours d’émotions intenses durant lesquels les 7 futur(e)s marié(e)s vont également préparer le plus beau jour de leur vie : leur mariage. Choix des robes, des alliances, des fleurs... Ils devront s'occuper de tous les préparatifs pour être prêts à dire OUI devant leur famille dans 40 jours ! Un seul objectif : ne pas se tromper !

L’homme de leur vie sera-t-il au rendez-vous ? Leur dira-t-il oui ? Et souvenez-vous : « À ceux qui sont prêts à aimer, rien n'est impossible… ».

Une expérience de romance unique, authentique, intense et sincère.

Bienvenue dans l’expérience la plus romantique de leur vie à suivre sur W9 du lundi au vendredi à 19:50 à partir du 4 décembre 2023.