"Un dimanche à la campagne" : les invités de Frédéric Lopez le 19 novembre 2023 sur France 2 - Vidéo

Frédéric Lopez vous donne rendez-vous sur France 2 dimanche 19 novembre 2023 à 16:05 pour découvrir un nouveau numéro de son émission "Un dimanche à la campagne". Voici les invités qui seront reçus dans ce nouvel inédit.

Pour ce nouvel épisode de l'émission "Un dimanche à la campagne", Frédéric Lopez reçoit trois nouveaux invités le temps d’un weekend plein de surprises.

Le comédien Francis Huster a incarné plus de 150 rôles sur scène, à la télévision et au cinéma. Flamboyant et passionné, ce fou de théâtre a tout sacrifié à son art, même les femmes de sa vie.

Véronique Dicaire, est une humoriste et chanteuse canadienne. Cette show girl virtuose de la voix imite à la perfection Madonna ou encore Céline Dion qui a été la première à croire en elle.

Figure de la gastronomie française, le chef étoilé Jean-François Piège a été l’un des jurés emblématiques de Top Chef. Alors qu’il se rêvait jardinier, un repas extraordinaire a fait basculer son destin à l’âge de 13 ans.

Entre une balade à vélo, une partie de jeu de quilles dans le jardin et un concert autour du piano, ces trois personnalités aux destins exceptionnels se racontent comme nulle part ailleurs.

Un dimanche à la campagne riche en confidences et émotion.