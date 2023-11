"La France a un incroyable talent" : épisode 5, les auditions, mardi 21 novembre 2023 sur M6 - Vidéo

Mardi 21 novembre 2023 à 21:10 sur M6, les auditions de la 18ème saison de "La France a un incroyable talent" continuent avec l’objectif de poursuivre à vous émerveiller, vous amuser, vous surprendre mais aussi vous émouvoir.

Avant-dernière soirée d’auditions de la saison et plus que deux chances d’obtenir une qualification directe en demi-finale ou en finale.

À ce stade de la compétition, l’étau se resserre pour les derniers candidats tandis que l’exigence du Jury, elle, n’a jamais été aussi forte.

Vous connaissez la mécanique par cœur : 3 “oui” au minimum pour espérer atteindre les ¼ de finales. En cas d’égalité 2 “oui”, 2 “non”, c’est au public que reviendra la décision de qualifier, ou non, un candidat.

Vous pensiez avoir déjà vu le meilleur de la saison ? Que nenni !

Voici 4 nouveaux prétendants au titre d’incroyable talent 2023 :

Jonathan Véro

Certains pompiers s’exercent toute leur vie pour dompter les flammes dans le but de les éteindre. Jonathan Véro, lui, a poussé cet art dans une autre dimension. Véritable passionné du feu, ce sapeur- pompier professionnel depuis plus de 20 ans réalise aujourd’hui… des spectacles de pyrotechnie ! Classé parmi les meilleurs cracheurs et artificiers au monde, Jonathan s’est fixé un défi jamais vu à La France a un incroyable Talent : battre le record du monde de “jumping jacks” (30)… en torche humaine ! Pas de Johnny Hallyday en fond sonore mais un moment qui lui, restera à coup sûr dans les annales de l’émission.

Mega Unity

Dauphins de Saint-Cyr il y a deux ans, la troupe de danse bordelaise, guidée à l’époque par Sadeck Waff, était passée à un rien des 100 000 euros. Alors pour leur retour dans l’émission, l’objectif est clair : la victoire ou rien ! Pour cette nouvelle audition, le plateau de La France a un incroyable Talent sera transformé en Gotham City miniature : 42 Jokers pour une danse de vilains, hommage au personnage culte incarné par Joaquin Phoenix. Réussiront-ils l’exploit d’un 2ème Golden Buzzer en 3 ans.

William Pilet

Il y a ceux qui redoutent les moments gênants et ceux qui les provoquent… pour le plaisir. C’est justement le cas de William Pilet, “absurdiste, touche à tout mais professionnel de rien”. La chanson qu’il interprétera s’appelle “Silences gênants”. C’est absurde, c’est gênant, c’est donc génial. Le jury adhérera-t-il à son univers pour lui donner une chance de prolonger l’aventure ?

Eva

Il y a un an, Kimi, simple spectateur, surprenait sa mère en rejoignant la scène pour une audition surprise. Cette fois-ci les rôles s’inversent ! Eva, 13 ans, pensait simplement venir assister aux tournages avec ses parents. Jusqu’à ce que son père, avec la complicité de Karine Le Marchand, ne lui apprenne qu’elle est inscrite au concours ! Paraplégique depuis l’âge de 6 ans des suites d’une opération qui a mal tourné, Eva se bat depuis avec beaucoup de courage et a récemment recommencé à marcher. Fan de chant, l’adolescente va aujourd’hui pouvoir réaliser l’un de ses rêves. Elle interprétera, au piano, le titre de Camille Lellouche “N’insiste pas”, hommage aux médecins qui l’ont encouragée à ne jamais rien lâcher. L’un des grands moments de ces auditions 2023.