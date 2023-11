"Tous en cuisine" du 20 au 24 novembre 2023 sur M6 : les menus et ingrédients

"Tous en cuisine" est de retour sur M6 avec Cyril Lignac et Jérôme Anthony pour vous faire passer des fêtes de fin d’année inoubliables... Voici les menus qui seront proposés pour cette première semaine, du 20 au 24 novembre 2023.

Pour cette nouvelle saison de "Tous en cuisine - Menus de fêtes", Cyril Lignac vous propose une panoplie de nouvelles recettes de Noël, toutes gourmandes, accessibles et réalisables entre amis ou en famille en 50 minutes seulement.

Sauté de dinde aux marrons, saumon agrumes, mi-cuit à la noisettes, vérine crémeuse de poires et pain d’épices… autant de plats savoureux s’invitent au menu et n’auront plus de secrets pour vous !

Voici les menus qui seront proposés cette semaine, du lundi 20 au vendredi 24 novembre 2023 avec la liste des ingrédients dont vous aurez besoin.

Accès direct : Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi - Vendredi.

Lundi 20 novembre 2023

Plat Spirale de lasagne aux légumes

10 feuilles de pâte à lasagne

200g de coulis de tomates

3 mozzarellas

50g de feuilles d'épinards

1/4 botte de basilic effeuillé

1/4 botte de persil plat effeuillé

100g de parmesan

Huile d'olive

Pour la béchamel :

70g de beurre doux

70g de farine

1 litre de lait entier

50g de parmesan râpé

Sel fin et poivre du moulin

Dessert Ananas en piña colada coco comme une crème brûlée

1 ananas Costa Rica

2 jaunes d'oeufs

25g de sucre en poudre

50g de fécule de maïs

30 cl de lait de coco

5 cl de rhum ambré

50g de sucre cassonade

Mardi 21 novembre 2023

Plat Filet de boeuf rossini façon tourt

1 disque de pâte feuilletée de 32 cm de diamètre

1 disque de pâte feuilletée de 24 cm de diamètre

1 disque de pâte feuilletée de 2 cm de diamètre

2 jaunes d'oeufs

4 filets de boeuf de 120g

4 tranches de foie gras de 90g

Huile d'olive

Fleur de sel de Guérande IGP

Sel fin de Guérande IGP et poivre du moulin

Pour la farce :

1 échalote épluchée et ciselée

250g de champignons de Paris lavés et hachés

1/2 botte de persil plat effeuillé et haché

120g de pousses d'épinards cuites à la poêle quelques minutes à l'huile d'olive puis hachées grossièrement

Dessert Notre charlotte aux mangues

12 biscuits à la cuillère

2 mangues fraîches

15 cl de jus de fruit de la passion

1 citron vert

Pour la crème :

3 jaunes d'oeufs

100g de sucre en poudre

150g de mascarpone

37,5 cl de crème liquide entière à 35% de MG bien froide et montée ferme

Mercredi 22 novembre 2023

Plat Brochettes laquées de boeuf au fromage, riz vinaigre



8 tranches de carpaccio de boeuf

1 morceau de fromage type gruyère (16 cm de long sur 6 cm de large)

100g de sauce soja

100g d'eau

1 cuil. à soupe de miel liquide

25g d'huile de sésame grillé

1 gousse d'ail épluchée et dégermée

1 petit morceau de racine de gingembre épluché

1/2 citron vert

Quelques feuilles de coriandre fraîches

1 cuil. à soupe de graines de sésame

Piment d'Espelette

Pour le riz vinaigré :

400g de riz japonais ou riz rond rincé à l'eau claire (l'eau doit être claire)

5 cl de vinaigre de riz

2 cuil. à soupe de sucre semoule

1 pincée de sel fin

40 cl d'eau

Dessert Verrine crémeuse de poires et pain d'épices



4 poires Conférence ou Comice au sirop

250g de mascarpone

25 cl de crème fouettée

80g de sucre cassonade

1/2 citron vert

Pour le pain d'épices :

200g d'eau

90g de sucre en poudre

200g + 20g de miel liquide

10g de zestes d'orange

La pulpe d'une gousse de vanille

3g d'épices à pain d'épices

200g de farine

1 cuil. à café de levure chimique

10g de bicarbonate de soude alimentaire

1 pincée de sel fin

140g de beurre fondu

Jeudi 23 novembre 2023

Plat Foie gras poêlé au vin cuit, fruits confits

1 lobe de foie gras entier cru

10 cl d'apéritif aux pruneaux d'Agen ou Rivesaltes ou Pineau (choisir en fonction de sa région)

2 poires

1 pomme

15g de beurre demi-sel

Sel fin et poivre du moulin

Pour le jus de canard aux épices :

500g de cou de canard coupé en petits morceaux

1 litre de fond brun

15g de beurre demi-sel

20g de miel

20 cl de vinaigre de Xérès

Mélange 4 épices (coriandre en graines, poivre du Sichuan, poivre blanc en grains, cannelle cassia)

5g de gingembre

Dessert Tiramisu aux pruneaux

28 biscuits à la cuillère

2 cuil. à soupe de Grand Marnier

Le jus d'une orange

1 cuil. à soupe de cacao en poudre

Pour la compote de pruneaux :

400g de pruneaux d'Agen IGP dénoyautés

1 cuil. à soupe de sucre en poudre

1 pincée d'anis sauvage

1 zeste d'orange

1 pincée de piment d'Espelette

Pour la crème mascarpone :

2 oeufs

4 cuil. à soupe de sucre en poudre

225g de mascarpone

Vendredi 24 novembre 2023

Buffet Crackers et mayonnaise aux algues

2 galettes de riz

2 feuilles de nori

1 citron jaune

Huile de friture

Pour la mayonnaise aux algues :

1 jaune d'oeuf

1 cuil. à café de moutarde

1 cuil. à café de pâte de wasabi

25 cl d'huile de pépins de raisin

1 cuil. à soupe de wakamé réhydraté ou tartare d'algues haché

Quelques feuilles d'estragon hachées

Quelques pluches d'aneth hachées

Quelques gouttes de jus de citron jaune

Sel et poivre

Feuilleté aux herbes et ricotta

6 feuilles de pâte filo

50g de beurre fondu

3 échalotes épluchées et finement ciselées

1 botte de basilic effeuillé

1 botte de persil plat effeuillé

1 botte de cresson effeuillé et lavé

100g de fromage de chèvre frais

100g de fromage ricotta

100g de parmesan râpé

1 citron jaune

1 jaune d'oeuf

Huile d'olive

Graines de pavot

Fleur de sel, sel fin et poivre du moulin

Poisson blanc au fruit de la passion

200g de poisson blanc type dorade ou bar

Quelques noisettes concassées et torréfiées

Huile de noisette

Fleur de sel et poivre du moulin

Pour la vinaigrette :

2 cuil. à soupe de jus de fruit de la passion

1 cuil. à café de sauce soja

3 cuil. à soupe d'huile d'olive

1 cuil. à soupe d'huile de noisette

1 cuil. à café de vinaigre de Xérès

