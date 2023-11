"Le meilleur Pâtissier" mercredi 22 novembre 2023 sur M6 : « La féérie des gâteaux » - Vidéo

Mercredi 22 novembre 2023 à 21:10, M6 diffusera le 11ème épisode de la 12ème saison du "Meilleur Pâtissier". Le thème de la semaine sera : « La féérie des gâteaux ».

Il était une fois, 6 pâtissiers amateurs qui s’apprêtaient à vivre une aventure féérique et merveilleuse qu’ils ne sont pas près d’oublier !

Pour la première fois dans l’histoire du concours, nos pâtissiers amateurs quitteront la mythique tente le temps d’une épreuve créative exceptionnelle au cœur de la première destination touristique d’Europe : Disneyland Paris ! À l’occasion des 100 ans de Disney, Le Meilleur Pâtissier change de château et s’apprête à vivre une soirée gourmande et enchantée ! Alors miroir, mon beau miroir, dis-moi qui sera sacré tablier bleu de la semaine ?

Le défi de Cyril La tarte aux pommes de Blanche Neige

Nos pâtissiers vont devoir s’inspirer du tout premier long métrage d’animation Disney, Blanche Neige, pour réaliser la plus merveilleuse des tartes aux pommes !

L’épreuve technique surprise Le Kransekage de La Reine des Neiges : Joyeuses fêtes avec Olaf

Mercotte a décidé de mettre au défi nos pâtissiers de réaliser le dessert le plus mythique des pays scandinaves ! Il est dégusté au moment des fêtes, et surtout il est adoré du plus magique des bonshommes de neige, Olaf : c’est le délicieux Kransekake. Attention à bien lire la recette pour être libéré, délivré, de cette épreuve !

L’épreuve créative exceptionnelle

Nos pâtissiers amateurs devront réaliser leur personnage Disney préféré ! Mulan, Timon, ou encore Pinocchio… Et pour la première fois, nos pâtissiers auront le privilège de pâtisser en plein cœur de Disneyland Paris ! Avec le chef Julien Dugourd.

Lequel de nos pâtissiers amateurs fera le plus féérique des gâteaux et obtiendra son coup de cœur ?