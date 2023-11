Le concert de Jean-Louis Aubert au Zénith à revoir sur Culturebox mercredi 22 novembre 2023 - Vidéo

Mercredi 22 novembre à 21:10, Culturebox (France 4) vous proposera de voir ou de revoir le concert de Jean-Louis Aubert capté en 2021 au Zénith de Paris.

Après la tournée phénomène des « Insus », la tournée plus intime des théâtres « Prémices » puis « Prémixces » en 2019 et une tournée des festivals aux quatre coins de l'Hexagone, accompagné par ses musiciens de cœur les Sculpteurs de Vent, Jean-Louis Aubert a repris l'« OLO Tour » débuté en 2020 dès le mois d'octobre 2021 dans tous les Zéniths et Arénas de France avec un passage à Paris les 6 et 7 décembre.

Pour cette tournée, un dispositif scénographique unique au monde, véritable prouesse technologique et humaine, permet à l'artiste de déclencher en direct des hologrammes avec lesquels il joue tout au long du concert.

Sur scène, Jean-Louis Aubert réalise et partage son rêve holographique, et il interprète tous ses tubes ainsi que les titres de son dernier album Refuge sorti en 2019 et certifié disque de platine.

Titres interprétés :