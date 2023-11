"Le grand jeu des années Club Dorothée" : les invités Nicole Ferroni et Jacky jeudi 23 novembre 2023 sur Gulli

Jeudi 23 novembre 2023 à 21:05, Gulli diffusera le 3ème numéro du "Grand jeu des années Club Dorothée" présenté par Nicole Ferroni et Jacky.

Jeux mythiques (« L’ABC », « Tu Chantes Tu Gagnes » …), images cultes, fous rires et, en plateau, des chansons inoubliables (des « Chevaliers du Zodiaque » à « Un amour de vacances », une histoire sans lendemain…).

Dans chaque émission, 2 équipes formées de 3 candidats, dont 2 personnalités, s’affrontent avec une série de questions sur ces années enchantées qui font désormais partie intégrante de la Pop Culture !

Cette semaine dans ce nouveau numéro inédit du "Grand Jeu des Années Club Dorothée", pour accompagner les 2 candidats anonymes, Joan Faggianelli, Malika Ménard, Maxime Guény et Sandra Lou, s’affrontent dans la joie et la bonne humeur afin de remporter le mythique Club d’Or et faire gagner deux associations : Asmaé et Un Foulard pour un sourire.

Franck Delay des « 2be3 » & Chris des « GSquad » viendront enflammer le plateau avec « Partir un jour », l’hymne d’une génération.