"L'anniversaire secret : Pascal Obispo, 30 ans de succès" sur France 3 vendredi 24 novembre 2023

Vendredi 24 novembre 2023 à 21:10, France 3 diffusera "L'anniversaire secret : Pascal Obispo, 30 ans de succès", un nouveau show musical réunissant une trentaine de stars de la variété française.

Dans ce show musical inédit, une énorme surprise a été créée dans le plus grand secret, pour célébrer les 30 ans de succès de Pascal Obispo, sans qu’il ne soit au courant de quoi que ce soit !

Pensant participer à une émission de variétés, Pascal Obispo a été invité par Nagui pour présenter son dernier single… Sauf qu’en arrivant sur le plateau, plus de 600 personnes l’attendaient… et c’est à ce moment que la soirée démarre…

Étonné de se retrouver seul en plateau sans animateur, il va comprendre rapidement que rien ne se passe comme prévu ! « Son » groupe de musiciens et de choristes installés sur scène, et les premières notes de musique résonnent. L’arrivée de Zazie, son amie de longue date, lui révèle la supercherie : beaucoup de musiques, beaucoup de surprises et beaucoup d’émotions !

Au programme, ses plus grands succès et ceux composés pour ses nombreux amis artistes au cours des 30 dernières années consacrées à la musique. Une soirée chargée d’émotions et de souvenirs inoubliables puisque Pascal Obispo va découvrir au fur et à mesure de la soirée tous les artistes venus lui fêter son anniversaire. Avec son piano ou sa guitare jamais très loin, il va interpréter pendant plus de deux heures ses plus grands succès. Cet anniversaire lui réserve d' excellents moments de partages, de rires, de larmes et de souvenirs pour marquer ses 30 ans d’une incroyable carrière.

Vendredi soir, venez chanter ses plus grands succès ou les titres composés pour d’autres artistes, ceux qui ont jalonné ses 30 ans de dévouement à la musique : de Ma liberté de penser à Plus que tout au monde en passant par Tomber pour elle, 1980 mais aussi Allumer le feu, L' envie d' aimer, Zen, ou Savoir aimer. Chaque chanson sera un voyage dans le temps pour vous rappeler pourquoi vous êtes tombés amoureux de sa musique. Cette soirée est une énorme surprise qui la rend mémorable…

Parmi les artistes présents : Zazie, Gauvain Sers, Cali, Benabar, Nolwenn Leroy, Giordana Angi, Michael Gregorio, Anne Sila, Santa, Alexia Gredy, Pascal Obispo, La Troupe des 10 commandements, Axel Bauer, Elodie Frégé, Natasha St Pier, Patrick Bruel, Florent Pagny...