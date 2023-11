Le concert de Macklemore au Main Square Festival 2023 diffusé sur Culturebox jeudi 23 novembre - Vidéo

Jeudi 23 novembre 2023 à 21:10, Culturebox (France 4) diffusera le concert inédit de Macklemore au Main Square Festival 2023.

Culturebox continue sa tournée des festivals avec le concert de Macklemore au Main Square Festival 2023, où le rappeur américain aligne les tubes et transforme la citadelle d’Arras en discothèque géante.

Après un début sous le nom de Professor Macklemore, Ben William Haggerty alias Macklemore se fait connaître à l’international en duo avec le producteur et DJ Ryan Lewis. Ensemble, ils signent les tubes “Thrift Shop” et “Can’t Hold Us” qui ont marqué l’année 2013, et reçoivent un Grammy Award pour The Heist dans la catégorie meilleur album rap.

En 2017, Macklemore poursuit l’aventure seul et continue de cumuler les milliards d’écoutes, confirmant sa position parmi les artistes indépendants les plus populaires de tous les temps.

Dans son nouvel album introspectif Ben, on retrouve l'émotion motivante propre à ses albums précédents, pour un retour aux sources assuré.