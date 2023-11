"La France a un incroyable talent" : épisode 6, fin des auditions mardi 28 novembre 2023 sur M6 - Vidéo

Mardi 28 novembre 2023 à 21:10 sur M6, Karine Le Marchand vous proposera de découvrir la 6ème et dernière soirée des auditions de la 18ème saison de "La France a un incroyable talent".

Pour cette 18ème saison, l’arrivée des ¼ de finale rend le parcours vers la victoire plus difficile… Alors, qui parviendra à convaincre le jury pour cette sixième et dernière soirée d’auditions ? Et qui va obtenir le dernier Golden Buzzer encore en lice ? Préparez-vous à une nouvelle soirée pleine d’émotions et de surprises.

En attendant, la mission des candidats reste identique : décrocher un minimum de 3 « oui » pour espérer atteindre les quarts de finale.

Voici 4 nouveaux prétendants au titre d’incroyable talent 2023 :

Les MayTree

Venus tout droit de Corée, MayTree est un groupe de cinq personnes fondé en 2000 qui performe a cappella avec plusieurs millions de vues sur leurs réseaux sociaux et YouTube. Grâce à leurs arrangements raffinés, à des morceaux originaux, à une harmonie étonnante, ils ont trouvé le moyen de créer des sons magnifiques juste avec la voix humaine. Mardi soir, ils vont proposer une rétrospective de la musique en passant du vinyle aux AirPods qui va laisser le jury … sans voix !

Les Flying Roots

Du jamais vu dans “La France a un Incroyable Talent” : un numéro de pôle dance à plusieurs … sur plusieurs pôles. Un numéro sensationnel, rempli d’allégresse, interprété par des artistes de talent ! Tous professionnels de Béziers, soit en pôle dance, soit en danse, soit en acrobaties, ils ont fait le déplacement pour offrir un show unique créé pour l’occasion dans le but d’unir, partager et rêver !

Geneviève Côté

Originaire de Laval au Québec, le jury va faire la connaissance de Geneviève Côté, humoriste-imitatrice, qui possède une voix exceptionnelle et une facilité désarmante pour caricaturer les plus grandes Stars : Céline Dion, Tina Turner, Lady Gaga, Lara Fabian… Passionnée par les bruits en tous genres depuis l’enfance, Geneviève Côté va essayer de faire voyager le jury. Généreuse et incroyablement énergique, va-t-elle réussir à entraîner jury et public dans son univers ?

Fakir Testa

Le crédo de Fakir Testa est de forcer les lois de la nature dans un numéro de fakirisme inédit ! Âmes sensibles s’abstenir avec ce numéro d’une dangerosité extrême à ne surtout pas reproduire à la maison : gravir un escalier de sabres tranchants. Absolument unique, le parcours de Fakir Testa ne pourra pas laisser insensible le jury bien longtemps…