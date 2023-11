"Tous en cuisine" du 27 novembre au 1er décembre 2023 sur M6 : les menus et ingrédients

"Tous en cuisine" est de retour sur M6 avec Cyril Lignac et Jérôme Anthony pour vous faire passer des fêtes de fin d’année inoubliables... Voici les menus qui seront proposés pour cette première semaine, du 27 novembre au 1er décembre 2023.

Pour cette nouvelle saison de "Tous en cuisine - Menus de fêtes", Cyril Lignac vous propose une panoplie de nouvelles recettes de Noël, toutes gourmandes, accessibles et réalisables entre amis ou en famille en 50 minutes seulement.

Sauté de dinde aux marrons, saumon agrumes, mi-cuit à la noisettes, vérine crémeuse de poires et pain d’épices… autant de plats savoureux s’invitent au menu et n’auront plus de secrets pour vous !

Voici les menus qui seront proposés cette semaine, du lundi 27 novembre au vendredi 1er décembre 2023 avec la liste des ingrédients dont vous aurez besoin.

Accès direct : Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi - Vendredi.

Lundi 27 novembre 2023

Plat Coquelet rôti, gnocchettis aux morilles

2 coquelets ouverts par le ventre (demander au boucher)

15g de beurre demi-sel

1 gousse d'ail

1 branche de thym frais

1 feuille de laurier

1 litre de bouillon de volaille

320g de gnocchettis secs

1 verre de vin blanc ou vin cuit type Porto

15 cl de crème liquide

75g de morilles décongelées

200g de champignons de Paris bruns lavés sans pieds terreux et coupés en escalope

1 échalote épluchée et ciselée

Huile neutre

Sel fin et poivre du moulin

Dessert Gâteau moelleux marbré de fruits

200g de coulis de fruits rouges

150g de fruits entiers frais ou surgelés

150g de biscuit friable type shortbread, Graham crackers ou cookies

45g de beurre doux pommade

400g de cream cheese ou ricotta

80g de yaourt grec ou fromage blanc

100g de sucre en poudre

10g de fécule de maïs

2 œufs

Le jus et les zestes d’1/2 citron jaune

Mardi 28 novembre 2023

Entrée Les oeufs à la beaujolaise

4 œufs extra-frais

4 tranches de 0,5 cm de lard fumé coupées en cubes

6 champignons lavés sans pieds terreux et coupés en lamelles

1 échalote épluchée et ciselée

10g de beurre

1 feuille de laurier

Quelques branches de thym frais

50 cl de vin rouge de bourgogne type Beaujolais

15 cl de jus de viande ou fond de veau lié

¼ de botte de persil plat effeuillé et haché

4 tranches de pain grillé

Fleur de sel et poivre du moulin

Plat Poisson en écailles et pommes de terre

4 pavés de saumon de 120g par personne

6 pommes de terre Vitelotte + 6 pommes de terre Ratte épluchées, taillées en tranches de 2 mm et plongées dans l’eau

3 cuil. à soupe de fécule de pomme de terre

100g de beurre fondu

Sel fin

Poivre du moulin

Pour la sauce aux herbes :

1 échalote ciselée

15g de beurre

¼ de botte de persil plat effeuillé

¼ de botte d’estragon effeuillé

100g de pousses d’épinards

Le jus d’un citron jaune

100g de beurre de Bresse AOP froid coupé en cubes

5 cl de crème de Bresse AOP semi-épaisse

Mercredi 29 novembre 2023

Entrée Soufflé géant au gouda



8 œufs

100g de beurre doux

100g de farine

80 cl de lait entier

200g de gouda râpé ou autre fromage type emmental, gruyère

20g de beurre fondu pour le moule

50g de chapelure fine pour le moule

Noix de muscade

Sel fin et poivre du moulin

Plat Escalope de veau panée crousti moelleuse



4 escalopes de veau tapées finement

4 petites burratas

3 cuil. à soupe de fécule de maïs

2 blancs d’œufs

200g de chapelure de pain100g de parmesan râpé

1 cuil. à soupe de persil plat haché

1 cuil. à café de paprika en poudre

Sel fin et poivre du moulin

Pour la salade :



3 endives coupées en fines lamelles

5 cl de jus d’orange

5 cl de vinaigre balsamique rouge

15 cl d’huile d’olive

Jeudi 30 novembre 2023

Plat Volaille au riesling, spätzles

1 volaille de 1 kg coupée en filets et cuisses

280g de spätzles en sachet

50g + 25g de beurre

10 cl de crème fraîche

30 cl de Riesling

3 cl de Cognac

250g de champignons de Paris lavés et coupés en lamelles

4 échalotes épluchées

½ botte de persil plat haché

Huile neutre

Sel fin et poivre du moulin

Dessert Forêt noire façon trifle



Pour le biscuit du chocolat :

2 jaunes d’œufs

3 œufs entiers

135g de sucre en poudre

85g de farine

25g de cacao en poudre

4 blancs d’œufs

85g de sucre en poudre

5g de beurre

Pour le décor :

40g de chocolat noir

1 bocal de cerises au sirop de 300g

3 cl de kirsch

1 bâton de cannelle

1 cuil. à café de fécule de maïs

25 cl de crème liquide bien froide montée ferme

10g de sucre glace

1 pincée de poudre de vanille

Vendredi 1er décembre 2023

Entrée Crevettes en cheveux d'ange, sauce aigre-douce

12 crevettes décortiquées entières et en ayant gardé le bout de la queue

1 paquet de pâte à kadaïf

Quelques feuilles de menthe fraîche

Huile pour frire

Pour la sauce aigre-douce



¼ d’ananas épluché et réduit en purée

1 piment rouge épépiné ou 1 cuil. à café de sauce sriracha

1 gousse d’ail épluchée et hachée

3 cuil. à soupe de vinaigre de riz

2 cuil. à soupe d’eau

2 cuil. à soupe de sucre en poudre

Plat Petites pâtes cuisinées comme dans les pouilles aux olives et saucisses



200g de pâtes sèches type orrechiette, gnocchetti ou papillon

2 carottes épluchées et coupées en petits dés

100g d'olives noires de Nyons AOP

1 échalote épluchée

200g de coulis de tomate

1/2 brocoli cru coupé en sommité avec le tronc

2 saucisses aux herbes ou nature

Quelques feuilles de basilic frais

Huile d'olive de Nyons AOP

Sel fin et poivre du moulin

Source : Cuisine AZ