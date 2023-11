Le concert de Scylla à l'Olympia diffusé sur Culturebox jeudi 30 novembre 2023

À voir sur Culturebox jeudi 30 novembre à 21:10, le concert de Scylla à l'Olympia où se mêlent spiritualité et force brute. Une diffusion inédite à la télévision.

Poète ou rappeur ? Pour Scylla, artiste bruxellois à la voix rocailleuse, la nuance est mince. C'est dans l'équilibre trouvé d'une écriture alliant l'intégrité du fond à la précision de la forme que Scylla a forgé sa réputation et la longévité de sa carrière. Installé et reconnu pour la justesse de sa plume, il est l'un des fers de lance du rap belge depuis plus d'une dizaine d'années. Scylla, c'est un message, une voix grave et charismatique, un rap profond et technique, un contraste entre la force brute et le spirituel.

Scylla fait partie de ces jeunes qui ont vécu modestement. Originaire de Drogenbos, avant de déménager, seul avec sa mère au chômage, à Forest. Il a traversé une période d’adolescence plutôt perturbée. Comme tant d’autres, il appartenait à cette catégorie de « cancres » perturbateurs, pour lesquels les professeurs n’éprouvaient que très peu d’estime. Cependant, ce dénigrement systématique lui a donné la soif de réussir là où personne ne l’attendait, de prouver à tous ceux qui le regardaient de haut, qu’il pouvait aboutir au même degré de réussite qu’eux, voire aller plus loin. Dans cette optique, il s’est lancé dans des études universitaires qu’il a brillamment réussies. Il a décroché un master en sciences politiques, suivi d’un second master en droit international public à l’Université libre de Bruxelles. Scylla est donc l’un de ceux qui n’auront de cesse de clamer, humblement mais sûrement, que « le savoir est une arme », et qui appelleront les auditeurs à s’armer lourdement et à croire en leurs capacités.

Scylla se range dans les rangs des rappeurs conscients, symbole d’humilité, au message universel. Il vise à toucher tout un chacun dans son for intérieur, peu importe son parcours de vie, ses origines sociales, ethniques, ses convictions ou son degré de connaissance. Cette sensibilité exacerbée se traduit dans ses textes intenses où poésie et rimes ciselées flirtent avec un flow acéré dans un univers énigmatique prônant le retour à l’humain. Avec une simplicité désarmante, Scylla maîtrise tout autant la puissance d’un rap sombre et brut que l’aspect contemplatif de titres lumineux, explorant la beauté de tous les trésors inestimables que ce monde, à la dérive, recèle.

Pour son dernier album, intitulé Éternel, Scylla se lance un nouveau défi : partir à la recherche de fragments d’éternité, de toutes ces choses dont la pureté pourrait échapper à l’emprise du temps. Et comme pour ses précédents opus, l’artiste ne se fixe aucune limite et vient présenter son projet sur la scène de l'Olympia.