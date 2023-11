Le concert de Bigflo & Oli à Paris La Défense Arena diffusé sur France 2 le 16 décembre 2023

À ne pas manquer samedi 16 décembre 2023 à 21:10 sur France 2, le concert événement de Bigflo & Oli à à Paris La Défense Arena où les frères toulousains enflammeront la plus grande scène d'Europe !

Bigflo & Oli vous offrent un show unique sur France 2. Après une tournée des Zéniths sold-out à travers la France avec plus de 40 dates, les artistes toulousains reviennent pour une date événement à Paris La Défense Arena - qu’ils avaient déjà rempli une première fois en 2019 - pour un concert exceptionnel devant 40 000 personnes !!

Bigflo & Oli c’est plus d’1 milliard de vues sur YouTube, 1 million d’albums vendus, des concerts à guichets fermés et une tournée des stades annoncées pour 2024, de nombreuses récompenses (dont 3 Victoires de la musique, 10 NRJ Music Awards et 2 MTV Europe Music Awards) et un succès toujours plus grand. En quelques années seulement, ils sont devenus une référence de la scène musicale française.

Leur dernier album est une porte ouverte sur l’intimité des deux artistes, une véritable mise à nu, bouleversante d'honnêteté. Les autres c’est nous a d'ailleurs connu un succès phénoménal, avec des titres comme Coup de vieux ou Dernière.

Sur scène, ils sont rejoints tout au long de la soirée par leurs amis pour un moment musical exceptionnel. Ils partageront des titres de leur dernier album comme La Vie d'après, des titres plus intimes mais aussi des classiques comme Dommage ou Sur la lune. Avec une scénographie et des surprises imaginées spécialement pour la date.

Bigflo & Oli vous promettent un show inoubliable !