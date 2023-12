"Tous en cuisine" lundi 4 décembre 2023 sur M6 : Le menu & la liste des ingrédients

Cyril Lignac et Jérôme Anthony vous donnent rendez-vous à 18:30 sur M6 ce lundi 4 décembre 2023, pour un nouveau numéro de "Tous en cuisine" qui continue de vous proposer des menus de fêtes.

Cette année encore, Cyril Lignac et Jérôme Anthony vont vous faire passer des fêtes de fin d’année inoubliables...

Pour cette nouvelle saison de "Tous en cuisine - Menus de fêtes", Cyril Lignac vous propose une panoplie de nouvelles recettes de Noël, toutes gourmandes, accessibles et réalisables entre amis ou en famille en 50 minutes seulement.

Sauté de dinde aux marrons, saumon agrumes, mi-cuit à la noisettes, vérine crémeuse de poires et pain d’épices… autant de plats savoureux s’invitent au menu et n’auront plus de secrets pour vous !

Voici le menu qui sera proposé ce lundi 4 décembre 2023 et la liste des ingrédients (pour 4 à 6 personnes) dont vous aurez besoin pour réaliser les recettes.

Entrée Parfait de foie de volaille façon foie gras aux pommes

600 g de foies de volaille bien nettoyés des fils et nerfs

300 g de beurre demi-sel

3 échalotes épluchées

10 cl de Porto rouge

1 cuil. à soupe de Madère

1 cuil. à soupe de Cognac

6 tranches de pain grillé

1 cuil. à soupe de noisettes concassées et torréfiées

Sel fin et poivre du moulin

Pour les pommes :

3 pommes du Limousin AOP lavées

15 g de beurre demi-sel

1 cuil. à soupe de miel

Plat Tagliatelles de céleri, sauce à la fève tonka