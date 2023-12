"L’agence : l’immobilier de luxe en famille" : la saison 4 diffusée sur TMC à partir du jeudi 7 décembre 2023

Jeudi 7 décembre 2023 à 21:25, TMC débutera la 4ème saison inédit de "L'agence : l'immobilier de luxe en famille" dans laquelle notre famille va faire face à de nouveaux défis.

« C’est le moment de la transmission, on va vous laisser progressivement les rênes de la boîte. C’est vous qui allez diriger la société. Vous êtes prêts ! » C’est sur ces paroles inattendues d’Olivier, le père, que s’est achevée la saison 3.

Comment vont s’organiser les 4 enfants après cette annonce ? L’équilibre de l’agence va-t-il être bouleversé ? Martin prendra-t-il à cœur son rôle d’aîné ? Le gong retentira-t-il aussi souvent en l’absence des parents ? Que pense Majo, la grand-mère, de cette nouvelle donne ? Qui reprendra les rênes de l’agence ?

Cette saison, nos agents immobiliers de luxe vont nous emmener dans des lieux encore plus exclusifs, encore plus étonnants, encore plus… secrets !

L’agence continue de s’étendre en régions : la Bretagne, le Lubéron, l’incontournable Bordeaux.

Du Costa Rica à Marrakech, on ne cesse de voyager dans des lieux aussi exotiques que dépaysants, mais également iconiques avec une découverte de New York à travers les yeux de Valentin.

Cette saison, du jamais-vu dans L’agence : un haras à couper le souffle, de somptueux mas provençaux, une église transformée en un divin lieu d’habitation, une étonnante blanchisserie réhabilitée en maison secondaire luxueuse, LA plus belle vue de Barcelone.

Et Paris, toujours Paris. Paris secret, Paris atypique, Paris caché ! Comment imaginer un appartement de 5 mètres de hauteur sous plafond avec vue immédiate sur la majestueuse Place Vendôme ? Qui soupçonnerait un nid aussi lumineux et charmant perché au-dessus d’un célèbre passage parisien ? Dans quel quartier se situe cette maison d’architecte avec piscine et jardin en plein Paris ?

Des clients parfois truculents, parfois inattendus, souvent pressés, mais toujours in-tran-sigeants.

Dadju demandera à nos agents de lui trouver un lieu exceptionnel pour tourner son prochain clip, avec des critères plus que précis. Nous visiterons la maison de Mel Gibson au Costa-Rica et l’appartement de Rihanna à NYC.

Dans la vie de la famille, de nouveaux rebondissements. Une arrivée, un départ. Le passé qui resurgit et qui fait réfléchir. Rien ne va se passer comme prévu.