Le jeu "Destination X" sera diffusé sur M6 à partir du jeudi 28 décembre 2023

À ne pas manquer sur M6 jeudi 28 décembre 2023 à 21:10, le lancement de "Destination X", un nouveau jeu d'aventure présenté par Philippe Bas.

Un jeu d'aventure à travers l'Europe comme vous n'en avez jamais vu !

Des lieux surprenants, des jeux plein d’adrénaline et une seule question centrale : où sont-ils ?

Dans Destination X, dix passagers intrépides se lancent dans le voyage de leur vie ! Ils embarquent à bord d’un mystérieux bus aux vitres opaques, pour un road-trip spectaculaire à travers toute l’Europe et avec un seul objectif : savoir où ils se trouvent.

Un seul objectif : se repérer

Sans repère, les passagers désorientés vont devoir faire preuve de perspicacité, d’ingéniosité et de courage. Chaque étape de leur voyage est une énigme en soi, chaque arrêt une surprise totale et une opportunité pour tenter de se localiser. La réponse est parfois sous leurs yeux !

Tout au long de leur périple, les passagers sont mis au défi lors de jeux audacieux et palpitants. Les gagnants obtiendront des indices pour les aider à trouver leur localisation exacte. À la fin de chaque épisode, le passager qui place son repère sur la carte le plus loin de l’emplacement réel du bus doit quitter le jeu. Celui qui échappe à toutes les éliminations et trouve en premier Philippe Bas à la destination X, remporte le jeu et les 50 000 euros.

Qui saura déchiffrer au mieux les indices ? Qui parviendra à se repérer à chaque étape ? Qui sera le premier à trouver Philippe à la destination X ?

Des jeux spectaculaires pour une aventure haletante

Dans quel pays et à quel endroit suis-je ? La question semble évidente, mais dans “Destination X”, c’est tout sauf le cas. Pendant leur voyage, les passagers sont complètement isolés du monde extérieur, ce qui perturbe rapidement leurs sens. Les vitres du bus sont presque toujours opaques et ce n’est qu’à de rares moments et sur commande qu’elles deviennent transparentes. Quiconque s’est assoupi ou manque d’attention à ce moment-là, rate des informations cruciales dans un jeu où chacun joue pour soi. Et ce n’est qu’un des nombreux obstacles auxquels les passagers sont confrontés dans “Destination X”.

Dans chaque épisode, ils sont mis au défi lors de jeux extrêmes, surprenants et chargés d’adrénaline. Dans les airs, sur la route ou dans l’eau, ils doivent se révéler de véritables compétiteurs en jouant de manière tactique et stratégique. Ceux qui remportent les jeux obtiennent de précieux indices pour se localiser. C’est la clé pour rester à bord du X-Bus le plus longtemps possible.

À la fin de chaque épisode, le bus interrompt son itinéraire et les passagers, tour à tour, doivent placer un repère X sur une carte de l’Europe à l’endroit où ils pensent se trouver. Celui qui place son X le plus loin de leur localisation exacte doit descendre du bus et quitter le jeu immédiatement. Pour le reste du groupe, le mystérieux voyage vers la “Destination X” se poursuit..

“Destination X : ce qu’il fallait voir” en deuxième partie de soirée

10 anonymes participent à un voyage à l’aveugle à travers toute l’Europe. L’objectif est simple : trouver où ils se trouvent. Mais dans ce jeu les apparences sont parfois trompeuses.

Chaque semaine, M6 vous dévoilera les coulisses des nombreux stratagèmes mis en place par les équipes de production pour désorienter les passagers et brouiller les pistes. Nous décrypterons aussi ensemble tous les vrais indices cachés durant le trajet et qui auraient pu mener nos passagers, ainsi que les téléspectateurs, à la destination du jour.

Était-il facile de se repérer ? C’est ce que Gabriel Dougy, demi-finaliste de la Coupe du monde du jeu de géolocalisation en ligne, capable de localiser un lieu partout dans le monde en une fraction de seconde à l’aide d’une simple image, va nous révéler.

Enfin, vous découvrirez en exclusivité le classement des passagers, quels ont été leurs raisonnements pour placer leur X ? Qui est passé proche de l’élimination ?... Ainsi que des images inédites de nos passagers à bord du X-bus.

Embarquez pour l’aventure Destination X sur M6 jeudi 28 décembre 2023 à 21:10 !