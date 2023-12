"Tous en scène pour le Téléthon" avec Vianney, Sophie Davant & Cyril Féraud sur France 3 vendredi 8 décembre 2023

Après le coup d'envoi de la 37ème édition du Téléthon sur France 2 à 18:40, retrouvez Sophie Davant et Cyril Féraud à 21:10 sur France 3 pour le premier grand rendez-vous en prime time : "Tous en scène pour le Téléthon".

Vendredi soir, en direct sur France 3, autour du parrain Vianney, ce sera un feu d’artifice de performances sur le plateau du Téléthon !

Sophie Davant et Cyril Féraud seront les maîtres du jeu d’une émission pimentée de numéros hypnotiques : une plongée dans l’univers fantastique du plus grand mentaliste de France Viktor Vincent, un ballet géométrique des danseurs de Sadeck Berrabah, la Danse des Jeux de Paris 2024 chorégraphiée par Mourad Merzouki et révélée en avant-première sur le plateau du Téléthon, les acrobaties des artistes du Cirque Phénix ou des tubes des plus grandes comédies musicales.

Drag Race France, le show lé-gen-daire de France Télévisions se mobilise aussi pour le Téléthon ! Ginger Bitch, Lova Ladiva, Kam Hugh, Kitty Space et Moon proposeront une performance artistique inédite pour l’occasion.

Des reportages mettront en lumière des histoires de malades. Certaines sont des victoires, comme Jules, sauvé par la thérapie génique, qui a eu la chance de vivre une journée exceptionnelle avec la Patrouille de France, d’autres restent à venir, comme pour les jeunes ambassadrices Kelly et Ivy, que Laury Thilleman et Julia Martin ont rencontrées. Elles viendront témoigner sur le plateau et des scientifiques feront le point sur les avancées de la recherche.

Laura Tenoudji révélera en direct quelques noms des gagnants des lots prestigieux de sa Tombola solidaire et, en duplex, les villes de Caudebec-lès-Elbeuf, Clermont-l’Hérault, Gujan-Mestras et Morestel nous feront vivre l’incroyable mobilisation des Français et l’ambiance festive du Téléthon.

À Paris, c’est sous les lampions de la guinguette installée à côté du plateau principal qu’invités, bénévoles, familles et artistes se retrouveront dans l’odeur de crêpe et de barbe à papa. Tous ensemble, ils encourageront les cyclistes qui se relaieront sur un extraordinaire vélo tandem XXL pour relever le défi d’allumer un 36 37 géant à la force de leurs muscles.

Tous en selle et tous en scène pour le Téléthon !