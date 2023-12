"Fauteuils d’orchestre" consacré à Maria Callas vendredi 8 décembre 2023 sur France 3, les invités d'Anne Sinclair

À l’occasion du centenaire de la naissance de Maria Callas, France 5 propose vendredi 8 décembre à 21:10 un numéro spécial de "Fauteuils d’orchestre" consacré à la plus grande star de l’opéra du XXe siècle.

Cantatrice bouleversante, tragédienne incandescente, elle a transformé l’art du jeu et du chant à l’opéra et est, encore aujourd’hui, une icône.

Depuis le foyer du Palais Garnier, Anne Sinclair recevra la cantatrice Sondra Radvanovsky, Fanny Ardant, Marie-Agnès Gillot, danseuse étoile et chorégraphe, Christophe Rizoud, auteur et président de ForumOpera.com, et Robert Carsen, metteur en scène du gala exceptionnel que l’Opéra national de Paris donnera en l’honneur de la Diva assoluta.

Ils reviendront tous sur leur amour de la chanteuse, la fascination qu’elle exerce toujours sur le public, ses failles, ses succès, et commenteront les nombreuses archives qu’Anne Sinclair leur offrira de découvrir.