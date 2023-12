"Tous en cuisine" mardi 12 décembre 2023 sur M6 : Le menu & la liste des ingrédients

Cyril Lignac et Jérôme Anthony vous donnent rendez-vous à 18:30 sur M6 mardi 12 décembre 2023, pour un nouveau numéro de "Tous en cuisine" qui continue de vous proposer des menus de fêtes.

Cette année encore, Cyril Lignac et Jérôme Anthony vont vous faire passer des fêtes de fin d’année inoubliables...

Pour cette nouvelle saison de "Tous en cuisine - Menus de fêtes", Cyril Lignac vous propose une panoplie de nouvelles recettes de Noël, toutes gourmandes, accessibles et réalisables entre amis ou en famille en 50 minutes seulement.

Sauté de dinde aux marrons, saumon agrumes, mi-cuit à la noisettes, vérine crémeuse de poires et pain d’épices… autant de plats savoureux s’invitent au menu et n’auront plus de secrets pour vous !

Voici le menu qui sera proposé mardi 12 décembre 2023 et la liste des ingrédients (pour 4 à 6 personnes) dont vous aurez besoin pour réaliser les recettes.

Plat Vol-au-vent de poisson et crustacés sauce poulette

4 vol-au-vent individuels en pâte feuilletée, déjà cuits

240 g de poisson blanc type cabillaud, coupés en gros cubes

1 litre de court-bouillon

25 cl de crème liquide entière

2 jaunes d’œufs

1 citron jaune

2 cl de Noilly Prat ou Martini blanc ou Porto

8 crevettes crues décortiquées

4 noix de Saint-Jacques crues lavées

200 g de champignons de Paris lavés et taillés en fines lamelles

30 g de beurre

1 cuillère à soupe de persil plat ciselé

Huile d’olive

Sel fin

Dessert Poire belle-hélène au gianduja

4 poires Williams cuites au sirop

Pour la crème anglaise :