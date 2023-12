Le jeu "The Floor, à la conquête du sol" arrive le 30 décembre 2023 sur France 2 avec Cyril Féraud

Le jeu phénomène "The Floor, à la conquête du sol" débarque en France avec Cyril Féraud aux commandes. Première diffusion, samedi 30 décembre 2023 à 21:10 sur France 2.

Un sol géant constitué de 100 cases, 100 candidats, 100 catégories, avec 100 000 euros à la clé !

Dans The Floor, à la conquête du sol, les participants vont se défier chaque semaine dans des face-à-face, tout en images. Leur objectif ? Conquérir la totalité du sol pour repartir avec le jackpot !

Sur le sol, chaque candidat est propriétaire d’une case correspondant à une catégorie qu’il pense bien connaître. Cinéma, sport, géographie, télévision, nature, cuisine, politique… tous les domaines sont représentés.

Lorsqu’il est sélectionné, un candidat peut défier le propriétaire de l’une des cases voisines sur sa propre catégorie. Après chaque face-à-face, le perdant est immédiatement éliminé. Le vainqueur, lui, remporte la case de son adversaire et étend son territoire sur le sol.

Stratégie, connaissances, mais aussi patience et endurance… qui réussira à garder son sang-froid ? Qui parviendra à enchaîner les victoires ?

À l’issue de plusieurs semaines de compétition, le candidat qui aura conquis la totalité du sol remportera 100 000 euros et sera le grand vainqueur de cette première saison !

Plus qu’un simple jeu, c’est une véritable aventure qui commence…

Créé par John de Mol, le format The Floor poursuit son développement à travers le monde. Après un lancement avec succès aux Pays-Bas et en Espagne, il est en cours d’adaptation dans de nombreux pays et débutera prochainement en Italie et aux États-Unis.