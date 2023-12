M6 sur son 31 : "Que la fête commence !", les artistes reçus par Elodie Gossuin

Pour clore 2023 en beauté, M6 se met sur son 31 et vous invite à la plus grande fête de l’année en compagnie d’Élodie Gossuin et de tous vos artistes préférés !

Au programme de ce show musical exceptionnel : des tubes d’hier et d’aujourd’hui, le meilleur pour danser ensemble jusqu’en 2024 ! Trois heures de folie et de fête pour rendre inoubliable cette dernière soirée de l’année avec les plus grands noms de la musique. Avec : la troupe de Stars 80, Mika, Slimane, Jeanne Mas, Claudio Capéo, Collectif Métissé, Vitaa, Hélène Ségara, Jean-Baptiste Guégan, Kimberose, Chimène Badi, Keen V, Chico & the Gypsies, la troupe de Totalement 80, Roberto Alagna, Emile et Images, La troupe de Je vais t’aimer, Lou Bega, Aurélien Vivos… Dimanche 31 décembre 2023 à 21:10, soyez au rendez-vous pour LA grande soirée du réveillon sur M6 !