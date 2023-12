Le "Morning Night" de retour sur M6 le 3 janvier 2023, les invités de Michaël Youn & ses compères

Le "Morning Night" sera de retour sur M6 mercredi 3 janvier 2024 à 21:10 avec Michaël Youn, accompagné de ses compères Vincent Desagnat et Benjamin Morgaine.

Quelle star repartira avec le trophée de l’émission, le “kongagne” ?

Michaël Youn, accompagné de ses compères Vincent Desagnat et Benjamin Morgaine, revient sur M6 !

Deux nouvelles équipes vont s’affronter : d’un côté Jeff Panacloc, Franck Dubosc et Reem Kherici, et de l’autre McFly, Carlito et Caroline Anglade !

Autour de nouvelles fausses pubs et de reportages inédits totalement loufoques, les candidats devront une nouvelle fois chanter, mimer et même courir pour ne pas perdre !

Le tout avec de nouveaux “tubes du grenier”, des comédies musicales plus vraies que nature et beaucoup d’autres surprises !

L'after en seconde partie de soirée

Michaël Youn passe les invités du Morning Night sur le grill.

Franck Dubosc et Reem Kherici ont droit à l’interview “Chiens et Chats”, Jeff Panacloc se retrouve sous le feu de l’interview “Papayou”, McFly et Carlito doivent inverser les rôles pour l’interview “Changement” et enfin Caroline Anglade, se dévoile avec l’interview “Fais ta life” !