"Taratata 100% live" avec Gaëtan Roussel vendredi 15 décembre 2023 sur France 2 - Vidéo

Vendredi 15 décembre 2023 à 23:00 sur France 2, Nagui vous propose un plateau d’exception dans "Taratata 100% live" autour de Gaëtan Roussel. Des duos, des reprises inédites, des confidences, de l'émotion et de la musique en live !

Nouveau numéro pour "Taratata" vendredi soir, la seule émission musicale live du PAF avec le meilleur des artistes français et internationaux ! Des moments rares à la télévision avec toujours plus de performances et des duos inédits.

Vendredi soir, Nagui vous propose un plateau d’exception autour de Gaëtan Roussel, voix légendaire du rock français qui a marqué toutes les générations, à l’occasion de la sortie son nouvel album Eclect!que.

Taratata a marqué nos mémoires avec des duos incroyables ; Vendredi soir, encore plus fort, ce sera un trio exceptionnel : Vanessa Paradis, -M- & Gaëtan Roussel chantent pour la première fois ensemble Vertige de l’amour succès d’Alain Bashung.

Pas moins de 4 duos 100 % live :

avec -M- : On ne pleure pas dans l’eau

avec Vanessa Paradis : Tu me manques (pourtant tu es là)

avec Hoshi : Je vous trouve un charme fou

avec Adeline Lovo : Crois-moi

Sur le plateau de Taratata se produisent également, pour la première fois :

, chanteur britannique, présentera Station, extrait de son album placé sous le signe de la légère mélancolie et de la nostalgie. Martin Luminet , révélation des dernières Francofolies de la Rochelle, proposera Monde, un titre sans concession sur la société actuelle.

Chacune de ces performances sera ponctuée par des confidences des invités sur les moments forts ayant jalonné leur carrière, mais aussi de superbes parenthèses musicales acoustiques, comme toujours dans Taratata.