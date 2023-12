Demi-finale de "La France a un incroyable talent" mardi 19 décembre 2023 sur M6 - Vidéo

Karine Le Marchand vous donne rendez-vous sur M6 mardi 19 décembre 2023 à 21:10 pour la demi-finale de la 18ème saison de "La France a un incroyable talent".

En début de saison, M6 avait promis LA saison LA PLUS FOLLE de l’histoire de “La France a un incroyable talent” et cette promesse a été tenue !

Pour cette avant-dernière émission de la saison, c’est une véritable finale avant la finale qui vous attend en compagnie de 15 des meilleurs artistes de cette promotion 2023.

Qualifiés d’office par Éric Antoine, Hélène Ségara, Marianne James, Sugar Sammy et Karine Le Marchand, les 5 Golden Buzzers des auditions font leur grand retour dans la compétition : David Corriveau pour Sugar Sammy, Marie-Josée et Jason pour Éric Antoine, Les Soignant.e.s pour Hélène Ségara, Mega Unity pour Marianne James et Genneviève Côté pour Karine Le Marchand.

Ils sont rejoints par les 10 artistes qualifiés des ¼ de finales, parmi lesquels les deux coups de cœur de Jérémy Ferrari et Michou.

Pour la première fois depuis l’intronisation du Golden Buzzer, tous ces candidats vont devoir eux-aussi passer par une nouvelle performance pour valider une place en finale. À l’exception de Markobi, premier Platinium Buzzer de l’histoire de l’émission et seul finaliste connu à ce jour, les cartes sont donc totalement redistribuées. 9 des 15 talents de la soirée seront sélectionnés par le Jury en fin d’émission et rejoindront notre champion du monde de cartomagie sur l’ultime étape de la compétition.

Les Golden Buzzers confirmeront-ils l’impression laissée durant les auditions ? Les outsiders leur raviront-ils un spot, aux portes de la finale ? Saurez-vous retrouver Markobi et son paquet de chips, installés incognito dans le public ?

Beaucoup de questions, une seule façon de répondre : mardi 19 décembre à 21:10 devant M6.