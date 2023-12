Soirée Spéciale Rolling Stones sur Culturebox mercredi 20 décembre 2023

Mercredi 20 décembre 2023 à partir de 21:10, Culturebox proposera une soirée spéciale consacrée aux Rolling Stones avec la diffusion d'un concert et d'un documentaire.

Alors qu'ils viennent de sortir leur 24ème album Hackney Diamonds, les Rolling Stones s'invitent sur Culturebox avec une soirée 100 % rock. Au programme : le concert Licked Live in NYC, suivi du documentaire « Totally Stripped ».

21.10 Concert Licked Live in NYC au Madison Square Garden

Pour célébrer leur 40e anniversaire, les Rolling Stones ont entamé en 2002 et 2003 un tour mondial de 117 concerts dans divers théâtres, arènes et stades, devenant l'une des tournées les plus lucratives de l'histoire avec plus de 300 millions de dollars de recettes.

Ce spectacle capture donc leur performance de janvier 2003 au Madison Square Garden à New York et inclut notamment une apparition de Sheryl Crow sur « Honky Tonk Women ».

Licked Live In NYC comprend également des interprétations inédites de "Start Me Up", "Tumbling Dice", "Gimme Shelter", ou encore "Sympathy For The Devil"...

21.10 The Rolling Stones, Totally Stripped

Ce film accompagne les Rolling Stones alors qu'ils enregistrent leurs classiques et quelques reprises en studio à Tokyo en 1995 puis à Lisbonne des titres qu'ils jouent ensuite sur scène à Amsterdam, Paris et Londres, dans des salles intimistes comme l'Olympia — ce qui contrastait avec les stades gigantesques de la précédente tournée.