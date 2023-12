"Tous en cuisine" mercredi 20 décembre 2023 sur M6 : Le menu & la liste des ingrédients

Cyril Lignac et Jérôme Anthony vous donnent rendez-vous à 18:30 sur M6 mercredi 20 décembre 2023, pour un nouveau numéro de "Tous en cuisine" qui continue de vous proposer des menus de fêtes.

Cette année encore, Cyril Lignac et Jérôme Anthony vont vous faire passer des fêtes de fin d’année inoubliables...

Pour cette nouvelle saison de "Tous en cuisine - Menus de fêtes", Cyril Lignac vous propose une panoplie de nouvelles recettes de Noël, toutes gourmandes, accessibles et réalisables entre amis ou en famille en 50 minutes seulement.

Sauté de dinde aux marrons, saumon agrumes, mi-cuit à la noisettes, vérine crémeuse de poires et pain d’épices… autant de plats savoureux s’invitent au menu et n’auront plus de secrets pour vous !

Voici le menu qui sera proposé mercredi 20 décembre 2023 et la liste des ingrédients (pour 4 à 6 personnes) dont vous aurez besoin pour réaliser les recettes.

Dessert Biscuit roulé comme une charlotte aux fruits

1 mangue épluchée

1 fruit de la passion

5 litchis épluchés.

Pour le biscuit :

3 œufs entiers

2 jaunes d’œufs

4 blancs d’œufs

135 g + 85 g de sucre en poudre

85 g de farine

5 g de beurre pour la plaque de cuisson.

Pour la crème :