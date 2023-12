Cérémonie 2023 des "W9 d’Or" ce jeudi 21 décembre : les artistes présents

Ce jeudi 21 décembre 2023 à 21:05, Elodie Gossuin vous proposera de découvrir la cérémonie musicale 2023 des "W9 d’Or" qui récompense les artistes qui ont le plus brillé cette année.

Pour cette grande cérémonie, les nombreux talents qui ont marqué la scène musicale française viendront interpréter, en live, leurs tubes de l’année !

Au programme de cette soirée exceptionnelle : Soprano, M. Pokora, SDM, Kimberose, la Troupe de Molière, Mentissa, Werenoi, Nej, Nuit Incolore, le phénomène Skeu Skeu et tous les vrais Numéros 1 de l’année !

Tous les artistes les plus regardés, les plus écoutés, les plus diffusés de l’année 2023 (source : Yacast, Snep, GFK…) seront là ! Et pour récompenser ces artistes n°1 dans leur catégorie, des remettants surprises viendront leur décerner les prix.

Parmi les catégories récompensées :