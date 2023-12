"Tous en cuisine" vendredi 22 décembre 2023 sur M6 : Le menu & la liste des ingrédients

Cyril Lignac et Jérôme Anthony vous donnent rendez-vous à 18:30 sur M6 vendredi 22 décembre 2023, pour un nouveau numéro de "Tous en cuisine" qui continue de vous proposer des menus de fêtes.

Cette année encore, Cyril Lignac et Jérôme Anthony vont vous faire passer des fêtes de fin d’année inoubliables...

Pour cette nouvelle saison de "Tous en cuisine - Menus de fêtes", Cyril Lignac vous propose une panoplie de nouvelles recettes de Noël, toutes gourmandes, accessibles et réalisables entre amis ou en famille en 50 minutes seulement.

Sauté de dinde aux marrons, saumon agrumes, mi-cuit à la noisettes, vérine crémeuse de poires et pain d’épices… autant de plats savoureux s’invitent au menu et n’auront plus de secrets pour vous !

Voici le menu qui sera proposé vendredi 22 décembre 2023 et la liste des ingrédients (pour 4 à 6 personnes) dont vous aurez besoin pour réaliser les recettes.

Entrée Foie gras mi-cuit et thon aux épices douces

1 pavé de thon rouge de 400 g (20 cm de long / 7 cm d’épaisseur / 7 cm de large)

1 pavé de foie gras mi-cuit de 200 g (de la même longueur et largeur)

100 g de gros sel de Guérande

1 cuil. à café de graines de poivre noir concassées

1 cuil. à café de baies roses concassées

1 étoile de badiane concassée

1 petit bâton de cannelle concassé

¼ de botte d’aneth hachée

Huile d’olive

Fleur de sel et piment d’Espelette

Plat Tourte de crevettes aux herbes, sauce à la citronnelle

8 crevettes décortiquées cuites et coupées en morceaux

200 g de chair de crevettes (décortiquées et déboyautées) mixée

1 cuil. à soupe de coriandre fraîche hachée

1 cuil. à soupe de persil haché

1 cuil. à café de cumin en poudre

1 cuil. à café de sauce soja

1 zeste et jus de citron vert

1 disque de pâte feuilletée de 20 cm de diamètre

1 disque de pâte feuilletée de 26 cm de diamètre (avec un trou au centre de 2 cm de diamètre)

2 jaunes d’œufs

Pour la sauce :