"La Reine des neiges, une histoire oubliée de Kay et Gerda" sur Culturebox dimanche 24 décembre 2023

Dimanche 24 décembre 2023 à 21:10, Culturebox diffusera "La Reine des neiges, une histoire oublée de Kay et Gerda", une pièce qui ravira les plus petits, comme les plus grands !

« Je suis la Reine des neiges. Je règne sur la saison de l’hiver, le froid, les arbres de glace... » Ainsi se présente au début du conte cette dame à l’aura mystérieuse. Cette création est l’occasion de revenir à l’histoire originale d’Andersen : Gerda et Kay sont des compagnons de jeu inséparables jusqu’à ce jour où, blessé par deux cristaux d’un miroir brisé, le jeune garçon change de caractère et devient colérique. Il disparaît alors, enlevé par la mystérieuse Reine des neiges. Sans nouvelles de lui, Gerda décide de partir à travers le monde à la recherche de son frère de cœur. Intrépide à souhait, notre héroïne bravera les dangers et saura, à force de persévérance, passer les épreuves nécessaires pour le retrouver, dans le mythique Palais des glaces. Une pièce écrite par Johanna Boyé et Elisabeth Ventura, d'après Hans Christian Andersen, captée par Julien Condemine au héâtre du Vieux-Colombier à Paris.

