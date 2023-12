"Le voyage de Gulliver" : un spectacle de marionnettes inédit diffusé sur Culturebox lundi 25 décembre 2023

Lundi 25 décembre 2023 à 21:10, Culturebox diffusera "Le voyage de Gulliver", un spectacle de marionnettes inédit pour le jour de Noël. Une épopée récompensée par deux Molières !

Après 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne et La Mouche, Christian Hecq et Valérie Lesort présentent Le Voyage de Gulliver, adaptation du célèbre roman d’aventures fantastiques de Jonathan Swift.

Seul survivant d’un naufrage, Gulliver s’éveille sur le rivage, assailli par des êtres minuscules, qui le font prisonnier et le présentent à l’Empereur et à sa femme l’Impératrice Cachaça. Géant pacifique, Gulliver observe l’agitation des hommes et la versatilité des puissants, leur goût du pouvoir et de la guerre.

Christian Hecq et Valérie Lesort s'emparent de cette satire sociale et politique pour en faire un hymne à la différence, le tout rythmé par des chansons et de la musique originale.

Un pari réussi, puisque le spectacle a reçu deux Molières en mai 2022 : Molière du Metteur en scène dans un spectacle de théâtre public (Valérie Lesort et Christian Hecq), Molière de la Création visuelle et sonore.

Les lilliputiens seront incarnés par des marionnettes hybrides, moitié comédien, moitié marionnette, ils mesureront 50 cm, seul Gulliver conservera sa taille humaine. Boîte noire, manipulations d’objets et trouvailles visuelles, leur univers se déploie à merveille dans ce conte foisonnant, exaltant son ironie piquante et jubilatoire.

Avec :