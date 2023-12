Cirque du Soleil : Best of "Balance" et "Adrenaline" à voir sur ARTE mardi 26 décembre 2023

Le Cirque du Soleil réunit ses numéros les plus sensationnels le temps d’un best of riche en péripéties diffusé en trois parties sur ARTE mardi 26 décembre 2023 à partir de 22:25

22:25 Best of "Balance" Le Cirque du Soleil, incontournable compagnie canadienne active depuis bientôt quarante ans, a réuni les numéros d’équilibristes les plus spectaculaires de son histoire dans une rétrospective vertigineuse. Au programme, un numéro de trapèze issu de la création aquatique O, qui célèbre le monde du spectacle à travers des acrobaties réalisées en l’air et dans l’eau par d’impressionnants plongeurs et nageurs synchronisés, ainsi qu’un extrait du spectacle Kooza, qui conte le voyage d’un solitaire mélancolique cherchant sa place dans le monde… Un rendez-vous en apesanteur. 23:20 Best of "Adrelanine" Avec ses 727 kilogrammes, la roue de la mort tourne à une vitesse déconcertante, activée par la seule force de deux artistes qui s’élancent dans les airs en défiant les dangers et les lois de la gravité… Ce numéro mythique issu du spectacle Kooza figure à ce best of sous le signe de l’adrénaline, aux côtés du "combat épique" et sa chorégraphie verticale repris, eux, du show Kà. Bien d’autres exploits encore, tirés des spectacles historiques du Cirque du Soleil, sont au programme de cet ébouriffant medley qui tiendra en haleine jusqu’à la fin. Voir également : La 42ème édition du Festival mondial du cirque de demain diffusée sur ARTE mardi 26 décembre 2023

0 Partages



Partager