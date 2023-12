Jean-Michel Jarre en concert au château de Versailles sur W9 lundi 25 décembre 2023 - Vidéo

Le 25 décembre 2023, ce concert-spectacle sera l’occasion pour le musicien de célébrer l’innovation française d’aujourd’hui dans ce lieu qui fut à l’origine d’une incroyable révolution artistique, de rendre hommage aux grandes fêtes royales qui ont marqué́ l’Histoire et fait la renommée mondiale du Château de Versailles, patrimoine mondial de l’Unesco.

L’œuvre réunira au cœur de sa création l’excellence du savoir-faire français dans les arts et industries numériques du XXIème siècle, au sein même d’un lieu emblématique symbolisant l’excellence artistique et technologique au XVIIème siècle : la galerie des Glaces du Château de Versailles.

Le musicien français, coiffé du casque français de réalité mixte LYNX, donnera ce concert-spectacle simultanément devant un public réel au sein de la galerie des Glaces, et dans le métavers, grâce à son avatar, au centre d’une galerie des Glaces futuriste avec un public virtuel connecté en VR ou sur tablettes et smartphones...

Versailles 400 est une création hybride de concert-spectacle diffusée en direct depuis un des plus beaux endroits du monde ainsi qu’en réalité́ virtuelle dans le métavers, qui, je l’espère, contribuera à promouvoir notre savoir-faire et faire entrer un peu plus l’univers de la création immersive française dans la culture collective.

Jean-Michel Jarre