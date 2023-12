Le 45ème Festival international du cirque de Monte-Carlo sur France 3 vendredi 29 décembre 2023

Vendredi 29 décembre 2023 à 21:10, France 3 vous proposera de découvrir les meilleurs moments du "45ème Festival international du cirque de Monte-Carlo", la plus importante et la plus prestigieuse manifestation mondiale de cirque.

Depuis sa création en 1974 par le prince Rainier III, le Festival international du cirque de Monte-Carlo s’inscrit parmi les plus prestigieuses manifestations mondiales. Le Festival et New Generation ensemble pour les grands spectacles du jubilé ! Prouesse physique et talent d'adresse sont au cœur de ce spectacle réunissant plus de 200 artistes venant de vingt pays différents. Cette soirée propose les meilleurs numéros de ces années de festival international, présidé aujourd’hui par le prince Albert et la princesse Stéphanie. Ce spectacle a été capté les 20, 21, 22 & 24 janvier 2023. Pour cette soirée spéciale cirque sur France 3, le Festival international du cirque de Monte-Carlo sera suivi de la diffusion du spectacle du Cirque Phénix « Gaïa ».

