"Mandrakes d'or" : La 34ème édition diffusée sur C8 samedi 30 décembre 2023

Samedi 30 décembre 2023 à 21:10, C8 diffusera la 34ème édition des Mandrakes d'Or présentée par Maxime Gueny et Charlotte Bermond.

Pour sa 34ème édition, la cérémonie des Mandrakes d’or a réuni ce qui se fait de mieux dans le domaine de la magie.

Jamais autant de champions du monde dans des catégories de magie différentes n’ont été réunis sur la même scène.

Un show exceptionnel avec de la grande illusion, du mentalisme, de la manipulation, de la poésie et même de l’humour et avec la participation exceptionnelle de : Fabienne Carat, Christelle Chollet, Patrice Leconte, André Boucher dit : passe-partout et Gwendal Marimoutou.

Avec Henry et Klauss, les plus grands illusionniste d’Amérique latine ; le magicien coréen Yunwoo Park, champion du monde en manipulation ; notre sorcière Caroline Marx ; la magie digitale de Nicolas Ribs ; les Dressing Flash, Recordman du monde de Quick change ; notre magicien canadien Vincent C ; La magicienne chinoise Ding Yang, championne du monde à la fois en magie générale et en originalité ; de République tchèque, l’innovant Viktor Moiseev et ses balles volantes et, de Taiwan, le champion du monde en Close Up, Eric Chien.