"La Grande Soirée du 31 de Paris" dimanche soir sur France 2 : les artistes présents

Dimanche 31 décembre 2023 à partir de 21:10, France 2 vous proposera de clôturer l'année 2023 en beauté avec une soirée de réveillon populaire et festive en direct des Champs Elysées.

Stéphane Bern avec la complicité, en haut des Champs Elysées, de Laury Thilleman et Laurent Luyat, proposeront aux téléspectateurs, des performances spectaculaires en direct : karaoké, ola géante, danse collective et bien d’autres surprises.

Tout au long de la soirée, Maya Lauqué et Mohamed Bouhafsi, au plus près du public présent, seront en duplex avec Stéphane Bern.

Olivier Minne, Marie Portalano, Jean-Luc Lemoine, Aurélie Casse, Bruno Guillon, Julia Vignali proposeront depuis plusieurs lieux emblématiques parisiens des prestations scéniques uniques de Grand Corps Malade, Chimène Badi, Pierre de Maere, Zoé Clauzure (gagnante de l'Eurovision Junior), Vitaa, ou encore Patrick Bruel, Santa, Ycare, Patrick Hernandez, Chico et les Gypsies, Nuit Incolore, Soolking et Gazo...

Les danseuses du Moulin Rouge et du Paradis Latin seront, cette année encore, dans ce grand rendez-vous ainsi que les célèbres compagnies du cirque Phoenix et des Folies Gruss, pour des numéros féériques et les grandes comédies musicales qui triomphent actuellement à Paris et en régions.

Des artistes se produiront également au pied de l'Arc de Triomphe et avant le passage à la nouvelle année, Slimane, qui portera les couleurs de la France à L'Eurovision 2024, nous offrira une performance inédite et exceptionnelle sur les Champs Elysées.

France Télévisions marque une fois encore, au travers de cette soirée exceptionnelle, l’engagement du service public en faveur du spectacle vivant, de la musique et du patrimoine.