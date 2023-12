"Le plus grand cabaret du monde" : 25 ans de féérie fêtés sur C8 dimanche 31 décembre 2023 avec Patrick Sébastien

Dimanche 31 décembre 2023 à 21:10, C8 vous propose un réveillon spectaculaire placé sous le signe de la féérie en célébrant les 25 ans du "Plus grand cabaret du monde" de Patrick Sébastien.

Le 26 décembre 1998, les téléspectateurs découvraient pour la première fois sur leur écran de télévision une nouvelle émission imaginée et présentée par Patrick Sébastien, "Le Plus Grand Cabaret du Monde".

Le pari était audacieux mais le succès a été immédiat et ce programme unique en son genre est finalement resté à l’antenne pendant plus de 20 ans, un record !

Pendant deux décennies, Patrick Sébastien vous a fait découvrir plus de 3.000 numéros visuels et a accueilli sur la prestigieuse scène du Cabaret plus de 10.000 artistes venus du monde entier !

Pour fêter le 25ème anniversaire du "Plus Grand Cabaret du Monde", Patrick Sébastien vous propose de redécouvrir, le temps d’une soirée exceptionnelle, 25 performances inoubliables qui ont marqué l’histoire de l’émission.

Vous allez être émerveillés grâce à la troupe de Guang Dong, à la compagnie Pilobolus, au duo Sky Angels, à Sos & Victoria, Hans Klok, Peter Marvey ou encore Les Etoiles du Cirque de Pékin, sans oublier Jordi Bertran et son petit bonhomme en mousse, ainsi que les fidèles du Cabaret, Jean-Pierre Blanchard, Bernard Bilis et Dani Lary.

Et vous allez rire avec Shirley & Dino et Jeff Panacloc, qui sont nés dans le Cabaret, mais aussi avec les Beaux frères, Voronin et Ermakov.