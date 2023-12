"En route pour 2024" avec Stéphane Bern et ses invités dimanche 31 décembre à 18:45 sur France 2

Dimanche 31 décembre 2023 à 18:45, les festivités du Nouvel An débuteront en direct sur France 2 avec Stéphane Bern depuis les Champs-Élysées.

Pour la première fois, France 2 sera au cœur des coulisses du spectacle de la Ville de Paris.

En direct depuis les Champs-Elysées et la terrasse Publicis, Stéphane Bern accueillera de nombreuses personnalités, en fil rouge, pour une immersion dans les préparatifs d’une soirée d’exception sur la plus belle avenue du monde.

En plateau pour évoquer cet événement festif et spectaculaire de nombreuses personnalités de la culture et du sport notamment : Gil Alma, Dominique Besnehard et Nastasia Caruge du Paradis Latin, Sara Mortensen, Abdel Alaoui, Michel Cymes, Brahim Asloum accompagné de Cecile Grès, Michel Drucker, et d'autres encore à venir…

Pour démarrer cette soirée festive, le chef triplement étoilé au Guide Michelin du Bristol Paris : Eric Frechon, viendra nous parler du rayonnement de la gastronomie française et du dîner du réveillon.