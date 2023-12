32 minutes de rire : découvrez le Top 5 des chroniques de Philippe Caverivière les plus vues au cours de cette année 2023 dans "L'oeil de Philippe Caverivière".

Du lundi au vendredi, Philippe Caverivière pose son oeil aiguisé sur l’actualité et offre aux auditeurs de RTL une chronique piquante et incisive à 07:55 et 08:30.

C'est une séquence filmée de la radio que nous vous proposons de voir ou de revoir chaque jour afin de commencer la journée dans la bonne humeur !

Pour cette fin d'année 2023, RTL vous propose le Top 5 des vidéos les plus vues de Philippe Caverivière.

Une vidéo de 32 minutes à déguster sans modération !