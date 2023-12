"Votre vie en jeuX" : Spéciale « bonnes résolutions » mardi 2 janvier 2024 sur France 2 avec Bruno Guillon et Nagui

Mardi 2 janvier 2024 à 21:10, France 2 diffusera un nouveau numéro de "Votre vie en jeuX", avec Bruno Guillon et Nagui. Ce premier numéro de l'année sera placé sous le signe des « bonnes résolutions »...

L’année 2024 arrive à grands pas : il est temps de faire votre liste de bonnes résolutions pour l'année à venir !

Cette fois, c’est autour des bonnes résolutions du début d’année que Bruno Guillon et Nagui vont tenter de faire gagner un maximum de cadeaux aux 300 candidats présents sur le plateau.

Qu’ils veuillent se mettre au sport, passer plus de temps avec leurs enfants, apprendre à chanter, ou manger plus sainement, Bruno Guillon et Nagui, accompagnés de Karina, la voix de l’émission, vont transformer les bonnes résolutions des candidats en défis à relever, en épreuves à gagner, en challenges à surmonter !

Les deux animateurs vont une fois de plus tout subir, tout endurer afin que leurs candidats remportent des épreuves aussi drôles que déjantées pour décrocher de superbes cadeaux.

En finale, la vie d’un candidat, tiré au sort parmi les 300 présents en plateau, va être bouleversée puisqu’il va pouvoir remporter jusqu’à 2 000 € net par mois pendant 10 ans (240 000 €) tout simplement en répondant à des questions sur sa propre vie (son prénom, celui de sa maman, sa taille, son dessert préféré…). Encore lui faudra-t-il être très concentré pour ne pas se tromper...

Le 2 janvier, on continuera à fêter la nouvelle année et ses bonnes résolutions dans une ambiance chaleureuse et familiale autour de Bruno Guillon et Nagui !