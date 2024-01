"Hôtel du temps" : Thierry Ardisson rencontre Jean Gabin sur France 3 mercredi 3 janvier 2024

Mercredi 3 janvier 2023 à 22:40 sur France 3, Thierry Ardisson vous invite dans son "Hôtel du temps", un incroyable métavers où des stars de légende ressuscitent le temps d'une soirée.

Après Dalida et Coluche, Thierry Ardisson retourne à l’Hôtel du Temps le 3 janvier 2024 pour rencontrer Jean Gabin.

Le temps d’une soirée, grâce au procédé FaceRetriever, Thierry Ardisson va faire revivre cette légende du cinéma, pour permettre aux téléspectateurs de redécouvrir Gabin sous son apparence la plus iconique, à l’occasion d’interviews où tous les propos de la star sont avérés, mais aussi de duplex avec d’autres légendes, ainsi que d’extraits de ses plus grands films et d’archives familiales.

Le mot de Thierry Ardisson :

Pourquoi avoir choisi Jean Gabin pour ma troisième visite à l’Hôtel du Temps ? Tout simplement parce que Gabin est l’acteur français du XXe siècle ! 100 films et presque 200 millions de spectateurs ! Et qu’il a un destin hors du commun, finalement mal connu.

Je veux qu’il me raconte le petit Moncorgé, l’enfant sauvage des bords de l’Oise qui rêve d’être fermier ou de conduire des locomotives... l’ado bagarreur qui ne monte sur la scène des Folies Bergère que pour gagner sa croûte et faire plaisir à son père... le roi du music-hall devenu la vedette du grand écran qui, avant-guerre, tourne en cinq ans dix chefs-d’œuvre du cinéma français... Dont celui où Morgan a de beaux yeux, tu sais... la star la mieux payée d’Europe qui refuse de tourner pour les nazis, qui part à Hollywood, la love story avec Marlene, l’engagement dans la 2e DB du général Leclerc… l’acteur has been de la Libération qui entame dix ans de traversée du désert avant de revenir en pacha triomphant pour une apogée qui va durer vingt ans !

Thierry Ardisson