"Le grand concours des régions" spécial chant folklorique sur France 3 vendredi 5 janvier 2024

"Le grand concours des régions", présenté par Cyril Féraud, revient sur France 3 vendredi 5 janvier 2024 dans une version inédite pour une grande soirée autour du chant folklorique.

Dans cette nouvelle édition, un jury d’exception composé de quatre personnalités, fières de leurs racines, amoureuses du patrimoine, du chant et de la musique : Vincent Niclo, Marie Myriam, Magali Ripoll et André Manoukian.

10 nouvelles troupes de métropole et d’Outre-mer ont été sélectionnées pour cette première édition. Plus de 250 chanteurs et autant de costumes aux styles inimitables défileront sur la scène du Royal Palace, à Kirrwiller, en Alsace.

Polyphonie corse, chorale, chants de berger, bagad breton, chant marin et même de la guinguette… Chaque troupe aura à cœur de proposer son meilleur chant dans des décors créés pour chaque prestation afin de voyager au rythme des performances.

Les chants folkloriques font la fierté de nos régions, qui se les transmettent de génération en génération depuis toujours. Elles rassemblent les générations dans un mélange de fête, de partage et bien sûr de traditions, et réunissent les communautés jusqu’aux villages les plus isolés