"Bertrand n'a pas sommeil" vendredi 5 janvier 2024 sur France 2 : les invités de Bertrand Chameroy

Vendredi 5 janvier 2024 à 22:45, Bertrand Chameroy et sa bande vous réservent une soirée pleine de surprises à tous ceux qui n'ont pas sommeil dans un nouveau divertissement : "Bertrand n'a pas sommeil".

Bertrand Chameroy vous invite chez lui, dans son appartement, le vendredi soir, pour vivre une expérience totalement inédite !

Une soirée où le tapage nocturne est autorisé… sans limite ! "Bertrand n’a pas sommeil" et ça tombe bien !

Car oui, quand on n’a pas sommeil, on fait tous la même chose : on appelle des copains, on chante, on danse, on joue, on se pose des questions existentielles, on scrolle sur les réseaux sociaux, on zappe sur les chaînes infos…

Accompagné de sa bande d’amis, Bertrand Chameroy nous promet des soirées où tout est possible avec :

4 invités différents chaque semaine sur son canap. Pour ce premier numéro : Isabelle Nanty, Christophe Willem, Manu Payet et François Berléand.

Paloma la voisine du dessus – dont les talons résonnent très fort dans l’appartement – qui s’invite à l’improviste pour passer au grill un invité et le mettre « Dans de beaux drags »

L’enceinte connectée, Corinne – comme le prénom de la mère de Bertrand – qui ose dire tout haut ce qu’il ne faut même pas dire tout bas

Et Agitus, la caméra connectée directement au téléspectateur…

Le tout autour de surprises et séquences imprévisibles auxquelles les invités et téléspectateurs ne s'attendent pas… car, la nuit, tout peut arriver quand on n’a pas sommeil !