"Les apprentis aventuriers" : nouvelle saison à suivre sur W9 à partir du 22 janvier 2024 avec Laurent Maistret

À partir du 22 janvier 2024, retrouvez du lundi au vendredi à 19:50 sur W9 "Les apprentis aventuriers" avec Laurent Maistret dans une nouvelle saison inédite.

C’est en plein cœur de la nature sauvage du sud de la Thaïlande que 10 nouvelles équipes de valeureux Apprentis Aventuriers, totalement inadaptés à la survie, se lancent le défi le plus difficile de leur vie : survivre 20 jours sur une plage avec rien… ou presque !

Mais attention cette année : les règles changent ! En arrivant dans l’aventure, chaque équipe va devoir s’allier avec une autre équipe présente sur la plage pour ne former plus qu’une seule équipe.

Des alliances décisives au sein desquelles les deux équipes ainsi liées, se retrouveront solidaires dans la victoire… Mais aussi dans l’échec. C’est ensemble que ces alliances vont devoir se battre lors des terribles épreuves des perles qui les attendent. C’est ensemble également qu’ils devront se surpasser lors des expéditions avec un seul but en tête : gagner la protection de Laurent pour éviter à tout prix d’être envoyés en duel lors de la cérémonie des votes. Pour les 2 alliances qui se retrouveront en duel, l’heure du combat sera venue ! Seule une équipe qui compose chaque alliance reviendra sur la plage, pour les autres, l’élimination sera immédiate.

Et c’est lorsqu’il ne restera plus que 3 alliances sur la plage, que l’affrontement ultime aura lieu. Une lutte intense durant laquelle les 3 alliances devront se dépasser et être plus que jamais complémentaires et solidaires, car à l’issue de ce combat, seules les équipes les plus méritantes gagneront leur place pour la suite de l’aventure et redeviendront définitivement adversaires jusqu’à la grande finale !

Sur le chemin qui les conduit à la victoire, les Apprentis Aventuriers vont devoir redoubler de stratégie et repousser leurs limites, car rien ne leur sera épargné. Et si ce chemin devient trop difficile, ils n’auront qu’une seule option : abandonner en sonnant la cloche

Alors quels Apprentis Aventuriers mériteront de remporter la victoire et les 10 000 euros associés ? Jour après jour, vous allez vivre avec eux et partager leur enfer…

Les épreuves qui attendent les Apprentis Aventuriers

Les épreuves des perles

Les équipes d’alliés affrontent ensemble les autres équipes d’alliés dans l’espoir de remporter un maximum de perles, seule monnaie d’échange valable à l’épicerie, qui leur permettra d’améliorer leurs conditions de vie sur la plage.

Le duel

Deux alliances composées chacune de 2 binômes solidaires sont envoyées en duel suite aux votes de la cérémonie. Et cette année, tant que dureront les alliances sur la plage, 2 duels au sommet auront lieu chaque semaine et détermineront la suite de l’aventure. En effet, les 2 binômes qui composent une même alliance vont alors devoir s’affronter pour sauver leur place dans l’aventure. Jusqu’ici solidaires, ces deux binômes doivent maintenant s’éliminer pour conserver leur place. À l’issue de ces 2 duels, les deux binômes victorieux sont sauvés et forment ensemble une nouvelle alliance qui réintègre la plage, pour les 2 autres équipes, les perdantes des duels, l’aventure s’arrête sur-le-champ.

L’expédition

Les équipes d’alliés affrontent ensemble les autres équipes d’alliés lors d’une expédition dans la jungle qui demande courage, déduction, rapidité, et capacité d’orientation, dans l’espoir de remporter la protection de Laurent qui permettra aux deux binômes qui composent l’alliance victorieuse de l’expédition d’être protégée lors de la cérémonie des votes.

Les épreuves des alliances

En plus des épreuves des perles et des expéditions, les alliances constituées de deux binômes solidaires vont devoir faire face à une nouvelle épreuve, l’épreuve des alliances. Des épreuves difficiles durant lesquelles les 4 Apprentis Aventuriers qui constituent chaque équipe devront se coordonner pour gagner un maximum de récompenses. L’objectif : remporter le plus d’anneaux possible pour « l’affrontement ultime des alliances ». À l’issue de cet affrontement, l’équipe d’alliés qui aura le moins d’anneaux en sa possession devra combattre en duel. Le binôme qui perdra ce duel perdra définitivement sa place dans l’aventure.

La cérémonie des votes

Lors de la cérémonie des votes chaque Apprenti Aventurier vote pour envoyer en duel l’alliance de son choix. Les deux alliances qui auront accumulé le plus de votes contre elles seront envoyées en duel et devront se battre pour conserver leur place dans l’aventure.

L’affrontement ultime des alliances

C’est la grande épreuve redoutée qui se déroulera juste avant la séparation des équipes en alliances. Une épreuve cruciale et riche en émotion dont l’issue sera l’élimination définitive de l’un des binômes qui compose l’équipe d’alliés qui aura accumulé le moins d’anneaux depuis le début de l’aventure. Suite à cette élimination, il ne restera plus que 5 binômes en compétition. Les alliances seront alors dissoutes, chaque binôme redeviendra autonome.