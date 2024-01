"Destination X" : 3ème épisode mardi 9 janvier 2024 sur M6, voici ce qui va se passer - Vidéo

Mardi 9 janvier 2024 à 21:10 sur M6, Philippe Bas vous proposera de découvrir le troisième épisode de "Destination X" avec les 8 passagers encore en lice qui ont repris la route à bord du X-bus.

La semaine dernière, la majorité des 8 passagers encore en lice a placé son « X » près d’un seul et même monument : le colisée de Rome.

La plus éloignée, Loriana, a été éliminée et a découvert à sa sortie du bus son emplacement : Pula en Croatie.

Un réveil des passagers face à une mer, digne d’un paysage de carte postale, va tout remettre en question : sont-ils vraiment dans le pays auquel ils pensaient ?

Pour corser la compétition, Philippe Bas leur a également réservé une surprise de taille : un dilemme inattendu qui pourrait laisser un nouveau passager intégrer le X-Bus et ainsi totalement rebattre les cartes du jeu.

Plus tard dans l’épisode, les passagers se réveilleront au sommet d’une montagne à plus de 1500 mètres d’altitude. Un paysage inédit jusqu’alors et qui les désorientera plus que jamais avant de devoir se localiser une nouvelle fois à la fin de l’épisode.

Pour les y aider, certains d’entre eux auront l’opportunité d’échanger avec Gabriel, notre champion de géolocalisation en ligne.

Et vous, parviendrez-vous à savoir où ils sont ?