"Objectif maison : un an pour tout changer" : la saison 2 diffusée sur 6ter à partir du mardi 9 janvier 2024

Mardi 9 janvier 2024 à 21:05, 6ter débutera la diffusion de la 2ème saison inédite de la série "Objectif maison : un an pour tout changer" en compagnie de 8 familles qui ouvrent les portes de leurs chantiers.

Chaque année, près d’un million de Français deviennent propriétaires. Construire ou rénover une maison, c’est une aventure dans laquelle on embarque toute sa tribu.

Pendant un an, 8 familles ont ouvert les portes de leurs chantiers. Pour toutes, c’est le projet d’une vie, l’investissement de toutes leurs économies. Maison en polystyrène, habitat alternatif, longère ou ferme à rénover, moulin à restaurer…

Pour ces familles, le pari est excitant mais extrêmement osé : entre les retards, le manque d’expérience et les aléas liés à ces chantiers longue durée, c’est un véritable parcours du combattant qui les attend et qui va mettre leurs nerfs à rude épreuve. Sans oublier une vie familiale bouleversée et des enfants à gérer.

Au programme : des tensions, des déconvenues, mais aussi d’immenses fiertés et du bonheur XXL !

Cette seconde saison se compose de 8 épisodes. Deux épisodes seront diffusés chaque mardi soir.

21:05 Épisode 1

Près de Toulouse, Audrey et Olivier entament la construction de leur deuxième maison. Et cette fois, ils ont fait un choix audacieux : le béton est remplacé par du polystyrène. Ce matériau a de nombreux avantages : les murs se montent vite et l’isolation est parfaite. Pourtant, malgré son expérience, le couple rencontre ses premières difficultés dès la livraison. Le chantier va-t-il déjà prendre du retard ?

Nos Belges préférés sont de retour ! Souvenez-vous : Gaëlle, Jeroen et leurs deux filles ont quitté la Belgique il y a 2 ans pour le nord de la France afin de réhabiliter une grange en ruine qui n’avait jamais été habitée. Depuis que nous les avons quittés, ils ont bien avancé : désormais, la maison est hors d'eau et hors d'air, les chambres sont quasiment terminées mais tout reste à faire en bas. Et, forcément, le budget travaux a fondu : il ne leur reste que 30 000 euros pour tout finir !

Julien et Jérémy, pompiers volontaires et en couple depuis 8 ans, ont eu un coup de cœur pour une vielle bâtisse en pierres dans le Finistère où il y a tout à faire : les sols sont en terre battue, il faut faire des tranchées pour amener l'eau et l'électricité, sans compter les travaux d’aménagement. S’ils peuvent compter sur le soutien de leurs amis et familles, les soldats du feu n’ont-ils pas visé trop haut ?

22:00 Épisode 2

Julie, David et leurs deux enfants ont fait le pari d’acheter un corps de ferme à l’abandon depuis 6 ans en plein cœur d’un village picard. Le couple a fait appel à ses papas respectifs pour s’attaquer au toit, dont il faut enlever toutes les tuiles avant rénovation, et à la préparation des sols avant l’arrivée de la bétonneuse. Des missions qui vont s’avérer plus périlleuses que prévu !

Laure, 34 ans, et Matthieu, 35 ans, se sont dit oui dans l’émission Mariés au premier regard et sont les heureux parents de Lia. Aujourd’hui, ils sont les propriétaires d’une maison en Normandie qu’ils rénovent du sol au plafond. Le couple s’attaque à la rénovation de plusieurs pièces, et Matthieu dévoilera sa « technique » pour évacuer les déchets de chantiers de la maison.

Dans la Nièvre, Mathilde, Danny et leurs trois enfants se sont lancés dans la construction d'une kerterre, une construction typiquement bretonne en forme de dôme, dont les murs sont faits à partir de mèches de chanvre trempées dans de la chaux. En général, elle ne comporte qu’un seul dôme. Or, là, il va falloir en réaliser 8 ! Le chantier a débuté depuis un an, et seules deux structures sont sorties de terre… le mauvais temps a décidé de s’acharner !

À la suite de ces deux épisodes inédits, 9ter rediffusera les 3 premiers épisodes de la saison 1.