"Danse avec les stars" : TF1 dévoile les 3 premières stars qui vont participer à la saison 13

L'émission "Danse avec les stars" sera prochainement de retour sur TF1. À quelques semaines du lancement de cette nouvelle saison, la chaîne annonce les 3 premières personnalités qui vont y participer.

Dans la prochaine saison, un casting d'exception va se lancer dans une incroyable compétition sur le parquet de danse le plus célèbre de France.

TF1 vous fait découvrir en exclusivité les premières stars de cette nouvelle saison :

James Denton

De 2004 à 2012, James Denton s'est fait mondialement connaitre en jouant le mystérieux homme à tout faire, Mike Delfino, dans la très célèbre série « Desperate Housewives».

James Denton a récemment retrouvé Catherine Bell de « Good Witch » pour le téléfilm de Noël « Christmas on Cherry Lane ».

Avant cela, il a été producteur exécutif et a joué dans le film « a Kiss before christmas ». Dans ce dernier, qui a été l'un des films de noël les plus populaires sur la chaîne de télévision américaine Hallmark en 2021, il a retrouvé sa partenaire de « Desperate Housewives », Teri Hatcher.

James Denton a dernièrement terminé son rôle de "Dr. Sam Radford " dans la série considérée comme étant la plus populaire de la chaine Hallmark : « Good Witch », série dans laquelle il a joué aux côtés de Catherine Bell, de 2015 à 2021.

Au cours de l'été de 2016, il a été le producteur exécutif et a joué dans le film « For Love & Honor », qui a connu un succès remarquable, aux côtés de son fils, Sheppard Denton. (Hallmark).

Précédemment en 2016, l'année de James Danton a été marquée par les retrouvailles avec une ancienne connaissance de « Desperate Housewives » : Eva Longoria, ainsi qu'avec le créateur de la série, Marc Cherry, dans la nouvelle série « Devious Maids », pour Lifetime Television.

Avant de rejoindre « Desperate Housewives », James Denton participait déjà à des succès hollywoodiens tels que « That old feeling », réalisé par Carl Reiner, « Face off », réalisé par John Woo, et « Primary colors » réalisé par Mike Nichols, lauréat d'un oscar.

En 1997, James Denton a décroché le rôle de l'étrange sociopathe "Mr. Lyle" dans la série à succès de NBC, « The Pretender ».

Originaire de Nashville, où il a d'abord fréquenté l'université grâce à une bourse de basket-ball, ce n'est qu'à l'âge de 28 ans, qu'il a été piqué par le virus de la comédie !

Depuis, James Denton n'a jamais perdu son rêve de vue : du Tennessee, en passant par la Caroline du Nord, avant de s'envoler pour Chicago, il a tout risqué afin de devenir un acteur professionnel.

Cristina Córdula

Cristina Córdula est styliste et consultante en image, animatrice télé de succès, fondatrice et directrice artistique de sa propre marque de maquillage Magnifaik, ainsi auteur de best-sellers chez Larousse.

Née à Rio de Janeiro, elle étudie la communication et le journalisme avant de devenir mannequin international. En tant que véritable top-modèle, elle défile pour des maisons iconiques telles qu'Yves Saint Laurent, Chanel et Dior, et pose pour les magazines internationaux les plus renommés.

Installée à Paris, Cristina Córdula ouvre son agence de conseil en style en 2002, mettant ainsi tout son savoir-faire au service de clients variés, qu'il s'agisse de femmes, d'hommes ou d'entreprises.

Parallèlement à la gestion de son agence, elle anime depuis 2004 plusieurs émissions pour le groupe M6, dont Les Reines du Shopping, La Robe de ma Vie, Les Reines des Enchères, Mission Mariage, Cousu Main, Nouveau look pour une nouvelle vie (M6) & Magnifique by Cristina (Teva). En 2015, elle rejoint les Grosses Têtes de Laurent Ruquier sur RTL en tant que pensionnaire.

Grâce au succès de ses émissions, Cristina est élue Femme de l’année 2014 par Télé 7 jours et animatrice préférée des Français par la revue Stratégies la même année. Reconnue comme une véritable référence en matière de mode et de style en France, elle participe au court-métrage “The Return” en 2013 réalisé par Karl Lagerfeld.

En 2019 elle fonde sa marque de maquillage Magnifaik qui connaît depuis un franc succès online et en retail.

Cristina Córdula est également l’auteure de best-sellers tels que #BeYourself (2019,Ed.Larousse), Mon Look Book (2016, Ed. Larousse), Style & Allures (2014, Ed. Larousse), le Guide du Relooking – Spécial Rondes (2011, Ed. Larousse), Les 50 règles d’Or du Relooking (2011, Ed. Larousse), Guide du Relooking (2010, Ed. Larousse) et 40 Relooking Pas à Pas (2008, Ed. Larousse).

Coeur de pirate

Plus d’une décennie s’est écoulée depuis que Béatrice Martin s’est incrustée dans le paysage sous le pseudonyme désormais coutumier de Cœur de pirate.

C’est d’abord seule au piano qu’elle s’amène, prodigieuse, en 2008, devant un Montréal qui semble n’attendre qu’elle. Cœur de pirate, alors âgée d’à peine 19 ans, fait paraître un premier album homonyme, véritable phénomène qu’on certifie rapidement platine au Canada et diamant en France. Son succès dépasse toutes attentes et la propulse aux rangs d’icône de la pop à travers toute la francophonie.

Depuis, elle a lancé 6 albums en carrière, couronnés de succès et de nombreuses récompenses : Félix dans la catégorie Meilleur album pop en 2011 (Blonde), le titre d’interprète féminine de l’année en 2012.

L’auteure-compositrice-interprète migre ensuite vers une proposition bilingue en 2015, (Roses), qui se vend à plus de 200 000 exemplaires à travers le monde. Récipiendaire du Félix pour le meilleur album anglophone en 2016, l’artiste se démarque également dans le Canada anglais la même année, avec une nomination dans la catégorie Fan choice aux Juno Awards.

La tournée Roses, qui s’effectue à guichets fermés, la porte vers plus de 150 concerts dans 10 pays, où elle figure notamment en tête d’affiche de nombreux festivals majeurs (FrancoFolies de la Rochelle, Festival d’été de Québec, Osheaga, etc...)

Cette épopée se conclut sur une fièvre créatrice à l’origine de son quatrième album, conçu en quelques mois à peine et paru juste à temps pour célébrer ses 10 ans de carrière.

Son album, En Cas de Tempête, ce jardin fermé, trouve écho et se voit décerner, en 2019, le Félix Album de l’année – Pop tandis que Cœur de pirate est consacrée interprète féminine de l’année.

À la fin de l’été 2020, elle lance l’extrait « T’es belle », un énoncé féministe franc et décomplexé.

Parallèlement, Béatrice a participé à la très populaire émission La Voix, à titre de coach et s’implique comme ambassadrice pour la fondation du CHUM.

Son sixième album en carrière, Impossible à aimer, sort en 2021. Sur ce dernier, on retrouve les chansons d’amour tristes et déchirantes, signature de l’autrice-compositrice-interprète, sur des airs dansants aux allures disco pop et inspirés de la chanson française des années 70.

Ses quinze ans de carrière nous prouvent que Cœur de pirate a un public bien fidèle, toujours impatient de voir l’artiste pianoter, chanter et danser devant eux.

Après M Pokora, Shy’m, Emmanuel Moire, Alizée, Rayane Bensetti, Loïc Nottet, Laurent Maistret, Agustin Galiana, Clément Rémiens, Sami El Gueddari, Tayc, puis Billy Crawford qui ajoutera son nom au palmarès de l'iconique émission ?