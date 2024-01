"Bûcheron : un métier à hauts risques" : 2 épisodes de la saison 3 diffusés sur RMC Découverte jeudi 18 janvier 2024

Jeudi 18 novembre à partir de 21:10, RMC Découverte diffusera deux nouveaux épisodes inédits de la 3ème saison de la série documentaire "Bûcheron : un métier à hauts risques".

En France, le métier de bûcheron est classé numéro deux parmi les plus dangereux. L'espèrance de vie de ces professionnels n'excèdent pas 63 ans, presque 20 ans de moins que l'ensemble des Français !

Et pourtant, les bûcherons français ne changeraient de métier pour rien au monde tellement, bien souvent, ce métier est aussi une passion. Ils entretiennent, replantent, abattent des arbres gigantesques, parfois au péril de leur vie.

Dans cette troisième saison inédite de "Bucheron, un métier à hauts risques", RMC Découverte vous propose de suivre leur quotidien.

21:10 Épisode 3 Opération XXL

Dans cet épisode, nous suivrons une intervention rare et exceptionnelle, l'opération Super Puma ! Elle tient son nom de l'hélicoptère militaire ultra performant, reconverti pour les opérations civiles.

Pendant 2 semaines, plus de 15 personnes vont unir leurs forces, au péril de leur vie, pour abattre et extraire près de 1200 tonnes de bois malade de la vallée de la Maurienne.

Les bûcherons vont travailler dans des conditions météorologiques épouvantables au rythme infernal imposé par le super puma !

Nous découvrirons aussi la destination de ces bois malades dans une usine de pâte à papier. Nous suivrons le trajet du bois et le processus complexe de sa transformation dans une usine française unique en son genre qui utilise des procédés technologiques.

22:30 Épisode 4 Chantiers risqués face à la crise



Dans cet épisode, Adrien Recorbet va devoir faire face à une intervention inédite : abattre 14 cèdres du Liban pour la demande très spéciale d'un zoo de la région ! Adrien et ses équipes vont devoir couper la cime de ces arbres de plus de 30 mètres de haut, en conservant leurs branches qui serviront de perchoir pour les chimpanzés.

Pour honorer ce chantier exceptionnel, nos bûcherons vont devoir faire preuve de beaucoup d''ingéniosité et de sang-froid face aux nombreux risques !

Élagueur de haut de vol, Nicolas, quant à lui, va être mis en difficulté pour la première fois de sa carrière et devoir repousser ses limites comme jamais auparavant !

Enfin, 500 kilomètres plus à l'Est près de Saumur. Nous accompagnerons Joël Coutant, transporteur de bois, dans son éternelle course contre la montre afin de mener à bon port sa cargaison de bois. Pour cet homme qui a dédié sa vie à son métier, chaque mésaventure va devenir une source de stress grandissante...