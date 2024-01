"Qui sera le champion des années 90 ?" le 3 février sur France 3 avec Jean-Luc Lemoine

Samedi 3 février 2024 à 21:10 sur France 3, Jean-Luc Lemoine vous emmènera en voyage dans les années 90 dans "Qui sera le champion des années 90 ?".

Si vous êtes fans de Goldman, de Mylène Farmer, de Dorothée, du tandem De Caunes-Garcia, si vous êtes nostalgiques du Bigdil ou de La Classe, si vous n’avez pas oublié Elie Kakou, Frou-frou ou les grands tubes de la décennie 90, cette émission est faite pour vous !

Pour ce deuxième rendez-vous, 40 candidats vont s'affronter en s'amusant sur la culture des années 90.

Au programme : succès chantés en live par leurs interprètes iconiques, images rarement rediffusées, ou encore invités surprises.

Jean-Luc Lemoine, le maître du jeu, nous convie à un véritable show où une pléiade d'artistes viendront s'amuser ainsi que 4 « experts » (mais le sont-ils vraiment ?) qui tenteront également de répondre aux questions et de venir en aide aux candidats.

Alors, Qui sera le champion des années 90 ? Peut-être vous !

Avec : Booder, Christine Bravo, Jil Caplan, Chico et les Gypsies, Séverine Ferrer, l'Héritage Goldman, Vincent Lagaf', Jimmy Mohamed, Isabelle Morizet, Magali Ripoll, Philippe Risoli, Diane Tell, Marine Vignes et Mouss & Hakim de Zebda.